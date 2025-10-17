Logo

И Португал забранио ношење бурки

Танјуг

17.10.2025

20:54

И Португал забранио ношење бурки
Фото: Unsplash/Majid Korang beheshti

Португалски парламент данас је усвојио приједлог закона о забрани ношења вела преко лица из “родних или вјерских” разлога на јавном мјесту, а ова мјера је, како многи тумаче, уперена против бурки и никаба који носе неке муслиманке.

Забрану је предложила екстремно десничарска партија Чега, а она ће се највјероватније односити и на ношење бурке на већини јавних мјеста, пренио је АП.

Вео преко лица биће, ипак, дозвољен у авионима, дипломатским представништвима и светилиштима. Приједлогом закона предвиђена је новчана казна од 200 до 4.000 евра.

Нацрт закона, ипак,мора да одобри предсједник Португалије Марсело Ребело де Соза. Он би могао да стави вето на овај приједлог, или да га прослиједи Уставном суду на разматрање, наводи АП.

Уколико би овај закон био усвојен, Португалија би се прикључила европским земљама попут Аустрије, Француске, Белгије и Холандије, које су већ увеле дјелимичну или потпуну забрану прекривања лица и главе, подсјетио је АП.

Portugalija

burka

