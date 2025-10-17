Logo

Зеленски стигао у Бијелу кућу

17.10.2025

20:09

Коментари:

0
Зеленски стигао у Бијелу кућу
Фото: Танјуг/АП

Украјински предсједник Володимир Зеленски недавно је стигао је у Бијелу кућу, јавља Скај њуз.

Дочекао га је амерички предсједник Доналд Трамп, те су заједно позирали за фотографисање.

Лидери су размијенили неколико ријечи док су их фотографисали, прије него што су ушли унутра.

Један од присутних новинара довикнуо Трампу и питао га преговара ли Владимир Путин, предсједник Русије, "у доброј вјери", али није добио одговор.

Трамп је искористио тренутак и да похвали комбинацију Зеленског.

"Мислим да изгледа сјајно у тој јакни", рекао је амерички предсједник.

Зеленског је новинар у Овалној канцеларији критиковао јер није носио одијело током свог првог састанка с Трампом у фебруару. Украјинац се обукао формалније за свој други састанак у Вашингтону у августу, а чини се да је то учинио и данас.

Трамп рекао је да му је "част" бити са "снажним вођом" и "човјеком којег је јако добро упознао", мислећи на Зеленског.

Каже да ће разговарати с Украјинцем о свом јучерашњем телефонском разговору с Владимиром Путином.

"Мислим да постижемо велик напредак", каже Трамп, преноси Index.

"Данас ћемо разговарати о томе. Разговараћемо о ономе што се јуче догодило током мог телефонског разговора с предсједником Путином. Мислим да ствари иду доста добро. Почело је с Аљаском, гд‌је су, мислим, одређене смјернице биле размотрене. И желимо вид‌јети можемо ли то привести крају."

Подијели:

Тагови:

Володимир Зеленски

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Снимак стравичног рушења авиона у Мичигену

Свијет

Снимак стравичног рушења авиона у Мичигену

1 ч

0
Болтон се изјаснио да није крив, пуштен уз кауцију

Свијет

Болтон се изјаснио да није крив, пуштен уз кауцију

2 ч

0
Син оснивача компаније Манго под истрагом због очеве смрти: Гурнуо га у провалију?

Свијет

Син оснивача компаније Манго под истрагом због очеве смрти: Гурнуо га у провалију?

3 ч

0
Број погинулих у поплавама повећао се на 72, нестало 48 особа

Свијет

Број погинулих у поплавама повећао се на 72, нестало 48 особа

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

31

Ужас у Београду: Младић попио сону киселину и себи пресудио

21

28

Сачекали га на ауто-путу: Убијен власник фудбалског клуба са Кипра

21

19

Трамп: Испорука оружја великог домета Кијеву била би ескалација

21

18

Сарајево поново на врху листе најзагађенијих градова на свијету

21

15

Откривена нова врста леда која настаје на собној температури

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner