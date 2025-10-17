Зеленски стигао у Бијелу кућу

17.10.2025
Украјински предсједник Володимир Зеленски недавно је стигао је у Бијелу кућу, јавља Скај њуз.
Дочекао га је амерички предсједник Доналд Трамп, те су заједно позирали за фотографисање.
Лидери су размијенили неколико ријечи док су их фотографисали, прије него што су ушли унутра.
Један од присутних новинара довикнуо Трампу и питао га преговара ли Владимир Путин, предсједник Русије, "у доброј вјери", али није добио одговор.
Трамп је искористио тренутак и да похвали комбинацију Зеленског.
"Мислим да изгледа сјајно у тој јакни", рекао је амерички предсједник.
Зеленског је новинар у Овалној канцеларији критиковао јер није носио одијело током свог првог састанка с Трампом у фебруару. Украјинац се обукао формалније за свој други састанак у Вашингтону у августу, а чини се да је то учинио и данас.
Трамп рекао је да му је "част" бити са "снажним вођом" и "човјеком којег је јако добро упознао", мислећи на Зеленског.
Каже да ће разговарати с Украјинцем о свом јучерашњем телефонском разговору с Владимиром Путином.
"Мислим да постижемо велик напредак", каже Трамп, преноси Index.
"Данас ћемо разговарати о томе. Разговараћемо о ономе што се јуче догодило током мог телефонског разговора с предсједником Путином. Мислим да ствари иду доста добро. Почело је с Аљаском, гдје су, мислим, одређене смјернице биле размотрене. И желимо видјети можемо ли то привести крају."
