Болтон се изјаснио да није крив, пуштен уз кауцију

Извор:
АТВ
17.10.2025
18:45
Коментари:0
Бивши савјетник за националну безбједност америчког предсједника Доналда Трампа Џон Болтон данас се пред савезним судом изјаснио да није крив по оптужбама да је противправно дијелио повјерљиве информације са члановима породице и чувао строго повјерљиве документе у свом дому годинама након одласка из америчке администрације.
Болтон, који је био главни помоћник предсједника САД Доналда Трампа током његовог првог мандата, прије него што је због неслагања с њим напустио Бијелу кућу, током кратког саслушања изјавио је да "није крив", преноси Политико.
Тужиоци нису тражили притвор, па је Болтон пуштен уз кауцију, наводи амерички портал.
Оптужница га терети да је дијелио повјерљиве информације с двоје рођака, наводно у сврху писања књиге, укључујући биљешке с обавјештајних брифинга и састанака с високим државним званичницима и страним лидерима.
- Радујем се борби да докажем законитост својих поступака и разоткријем (Трампову) злоупотребу власти - казао је Болтон у четвртак.
Болтонов адвокат, Ејби Лоуел, раније је изјавио да Болтон није незаконито дијелио нити чувао било какве информације.
