Болтон се изјаснио да није крив, пуштен уз кауцију

17.10.2025

18:45

Фото: Tanjug/AP/Manuel Balce Ceneta

Бивши савјетник за националну безбједност америчког предсједника Доналда Трампа Џон Болтон данас се пред савезним судом изјаснио да није крив по оптужбама да је противправно дијелио повјерљиве информације са члановима породице и чувао строго повјерљиве документе у свом дому годинама након одласка из америчке администрације.

Болтон, који је био главни помоћник предсједника САД Доналда Трампа током његовог првог мандата, прије него што је због неслагања с њим напустио Бијелу кућу, током кратког саслушања изјавио је да "није крив", преноси Политико.

Тужиоци нису тражили притвор, па је Болтон пуштен уз кауцију, наводи амерички портал.

Оптужница га терети да је дијелио повјерљиве информације с двоје рођака, наводно у сврху писања књиге, укључујући биљешке с обавјештајних брифинга и састанака с високим државним званичницима и страним лидерима.

- Радујем се борби да докажем законитост својих поступака и разоткријем (Трампову) злоупотребу власти - казао је Болтон у четвртак.

Болтонов адвокат, Ејби Лоуел, раније је изјавио да Болтон није незаконито дијелио нити чувао било какве информације.

Džon Bolton

