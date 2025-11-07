Ко је Дарко Дуловић - ухапшен у Српској због случаја ''снајперисти у Србији''

Извор:
07.11.2025
21:51
Полиција у Републици Српској ухапсила је Дарка Дуловића због сумње да је повезан са случајем "снајперисти у Србији", сазнаје АТВ.
Према нашим сазнањима Дуловић је ухапшен у једној акцији у Зворнику.
"Полицијски службеници Управе за организовани и тешки криминалитет су у протеклом периоду дошли до сазнања да наведено лице илегално борави на подручју БиХ и да користи лажни идентитет и фалсификоване документе Републике Чешке. Наведено лице од раније се доводи у везу са припадношћу једној од организованих криминалних група из региона. У оквиру оперативне сарадње са полицијским и безбједносним агенцијама из БиХ и окружења, дошло се до сазнања да наведени може бити укључен у планирање и извршење кривичних дјела против безбједности људи и имовине", речено нам је у МУП-у.
Дарко Дуловић је више пута хапшен, а како се сумња повезан је са Кавачким кланом.
Судило му се и за помагање у убиству Синише Милића који је 2018. године разнесен бомбом на Аутокоманди.
Посљедњи пут у јавности је помињан 2022. године када је ухапшен заједно са Душаном Јовановићем Гибом, који је изручен Србији и суди му се као једном од директих извршилаца убиства Алана Кожара и Дамира Хадзића.
Иначе, Душан Јовановић Гиба, који је ухапшен у Србији у акцији ”Вертикала”, којом су расвијетљена мафијашка убиства четири члана шкаљарског клана на Крфу и у Атини, прошле године протјеран је из БиХ крајем јануара и предат у надлежност српске полиције, потврђено је АТВ-у.
Јовановићево протјеривање је услиједило након што га је Општински суд у Сарајеву по споразуму о признању кривице осудио на осам мјесеци затвора због кривотворења исправе, односно пасоша БиХ. Заједно с њим на исту казну је осуђен и Дарко Дуловић.
Будући да су се од септембра претпрошле године налазили у притвору, остатак казне су претворили у новчану коју су платили.
Јовановић и Дуловићу ухапшени су у септембру 2023. године у елитној згради "Sarajevo Tower" у насељу Пофалићи.
Будући да се ради о особама које су се доводиле у везу са појединим убиствима сумњало се да су у Сарајево дошли с циљем да почине неко кривично дјело. Код обојице су пронађени фалсификовани документи БиХ, са украденим идентитетима. Јовановић је имао пасош на име Горан Стојановић, а Дуловић је користио идентитет Ђорђе Куга. На основу тога су притворени и задржани иза решетака све до изрицања пресуде.
