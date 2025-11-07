Ухапшен трећи затвореник који је грешком пуштен из затвора

Извор:
Алжирски држављанин и регистровани сексуални преступник Брахим Кадур-Шериф (24), који је прошле недјеље грешком пуштен из затвора Вандсворт, ухапшен је данас у Лондону.
Полиција га је пронашла у Финсбери парку након дојаве грађана. Када су му пришли, тврдио је да је "неко други", а током хапшења је бјеснио и викао на пролазнике.
Шериф је пуштен 29. октобра, али затворска служба шест дана није обавјестила полицију о грешци. Тек тада је покренута потрага.
Приликом хапшења, потврђен му је идентитет, па је приведен због незаконитог боравка на слободи и сумње на напад на службено лице у ранијем инциденту.
Овај случај је трећи сличан пропуст у кратком року у истом затвору. Прије неколико дана грешком су пуштена још двојица осуђеника, један сексуални преступник и један преварант.
Министар правде Дејвид Лами изјавио је да је "затворски систем у кризи" и да су потребне хитне реформе, најавивши строже контроле пуштања затвореника и независну истрагу о пропустима у систему, пише Индекс.
BREAKING: Exclusive Sky News footage shows Algerian sex offender, Brahim Kaddour-Cherif, being arrested after he was mistakenly released from prison.— Sky News (@SkyNews) November 7, 2025
Warning: This video contains swearing.https://t.co/m8pyR8BfvB
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/z0CUzrButY
