Logo

Ухапшен трећи затвореник који је грешком пуштен из затвора

Извор:

Индекс

07.11.2025

21:33

Коментари:

0
Ухапшен трећи затвореник који је грешком пуштен из затвора
Фото: Unsplash

Алжирски држављанин и регистровани сексуални преступник Брахим Кадур-Шериф (24), који је прошле недјеље грешком пуштен из затвора Вандсворт, ухапшен је данас у Лондону.

Полиција га је пронашла у Финсбери парку након дојаве грађана. Када су му пришли, тврдио је да је "неко други", а током хапшења је бјеснио и викао на пролазнике.

Шериф је пуштен 29. октобра, али затворска служба шест дана није обавјестила полицију о грешци. Тек тада је покренута потрага.

Приликом хапшења, потврђен му је идентитет, па је приведен због незаконитог боравка на слободи и сумње на напад на службено лице у ранијем инциденту.

Бењамин Нетанјаху

Свијет

Турска издала налог за хапшење Нетанјахуа

Овај случај је трећи сличан пропуст у кратком року у истом затвору. Прије неколико дана грешком су пуштена још двојица осуђеника, један сексуални преступник и један преварант.

Министар правде Дејвид Лами изјавио је да је "затворски систем у кризи" и да су потребне хитне реформе, најавивши строже контроле пуштања затвореника и независну истрагу о пропустима у систему, пише Индекс.

Подијели:

Тагови:

Затвор

Велика Британија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Турска издала налог за хапшење Нетанјахуа

Свијет

Турска издала налог за хапшење Нетанјахуа

36 мин

0
Само је један знак Зодијака је добитник у новембру

Занимљивости

Само је један знак Зодијака је добитник у новембру

43 мин

0
Меланија Трамп

Свијет

Меланија Трамп добила неочекивану титулу

49 мин

0
Морбидно презиме угледали на смртовници

Регион

Морбидно презиме угледали на смртовници

55 мин

0

Више из рубрике

Турска издала налог за хапшење Нетанјахуа

Свијет

Турска издала налог за хапшење Нетанјахуа

36 мин

0
Меланија Трамп

Свијет

Меланија Трамп добила неочекивану титулу

49 мин

0
Орбан: Имам неколико идеја

Свијет

Орбан: Имам неколико идеја

59 мин

0
Трамп: Бајден инсистирао на рату

Свијет

Трамп: Бајден инсистирао на рату

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

51

Ко је Дарко Дуловић - ухапшен у Српској због случаја ''снајперисти у Србији''

21

47

Трамп дочекао Орбана у Бијелој кући

21

42

УЕФА мијења систем квалификација за Свјетско и Европско првенство

21

41

АТВ открива: Ево ко је ухапшен у Српској због случаја ''снајперисти у Србији''

21

38

Свети Димитрије не напушта оне који му се моле: Сутра изговорите ове ријечи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner