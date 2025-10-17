Logo

Предао се Џон Болтон

Извор:

АТВ

17.10.2025

15:46

Коментари:

1
Предао се Џон Болтон
Фото: Tanjug/AP/Manuel Balce Ceneta

Бивши савјетник за националну безбједност Бијеле куће Џон Болтон предао се данас федералним властима након што је оптужен по 18 тачака које се односе на непрописно руковање повјерљивим материјалима.

Како јавља Фокс њуз, фоторепортери су јутрос по локалном времену усликали Болтона док је излазио из свог дома у Бедесди, у савезној држави Мериленд.

Касније су га камере забележиле како улази у савезни суд у Гринбелту.

Болтон је оптужен по осам тачака преноса информација одбрамбене важности и десет тачака задржавања информација одбрамбене важности.

Подијели:

Тагови:

Džon Bolton

ФБИ

predaja

Оптужница

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Погледајте како ФБИ улази у кућу Џона Болтона

Свијет

Погледајте како ФБИ улази у кућу Џона Болтона

1 мј

0
ФБИ упао у кућу Џона Болтона!

Свијет

ФБИ упао у кућу Џона Болтона!

1 мј

0
Доналд Трамп Предсједник САД

Свијет

Трамп: Посљедњи разговор са Путином могао би да води ка миру

2 ч

0
Трамп најавио састанак са Си Ђинпингом

Свијет

Трамп најавио састанак са Си Ђинпингом

3 ч

0

Више из рубрике

Како би Путин могао до Будимпеште? Пут није једноставан

Свијет

Како би Путин могао до Будимпеште? Пут није једноставан

1 ч

0
''Пао'' популарни систем онлајн плаћања: Корисници у паници

Свијет

''Пао'' популарни систем онлајн плаћања: Корисници у паници

2 ч

0
Талибани Авганистан

Свијет

Талибани поново уводе јавна погубљења на стадионима

2 ч

0
Доналд Трамп Предсједник САД

Свијет

Трамп: Посљедњи разговор са Путином могао би да води ка миру

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

57

Укинуте америчке санкције за четири особе из Републике Српске

16

39

Кина провела једну од највећих чистки у војсци

16

32

ФСС: Споразумни раскид уговора са Пиксијем, тражи се замјена

16

31

Ужас у установи за незбринуту дјецу: Тинејџери имали однос пред другим дјететом, па му пријетили!

16

21

Шмит би могао бити тема Међународног суда правде

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner