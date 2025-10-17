Предао се Џон Болтон

Извор:
АТВ
17.10.2025
15:46
Коментари:1
Бивши савјетник за националну безбједност Бијеле куће Џон Болтон предао се данас федералним властима након што је оптужен по 18 тачака које се односе на непрописно руковање повјерљивим материјалима.
Како јавља Фокс њуз, фоторепортери су јутрос по локалном времену усликали Болтона док је излазио из свог дома у Бедесди, у савезној држави Мериленд.
Касније су га камере забележиле како улази у савезни суд у Гринбелту.
Болтон је оптужен по осам тачака преноса информација одбрамбене важности и десет тачака задржавања информација одбрамбене важности.
