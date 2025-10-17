Logo

Трамп: Посљедњи разговор са Путином могао би да води ка миру

Извор:

СРНА

17.10.2025

13:59

Доналд Трамп Предсједник САД
Фото: Танјуг/АП

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да би његов посљедњи разговор са предсједником Русије Владимиром Путином могао довести до проналажења мирног рјешења за украјински сукоб.

"Мислим да је то био веома добар позив, врло продуктиван. Мислим да ћемо зауставити сукоб. Ово би могао бити толико продуктиван позив да бисмо могли да добијемо оно што желимо - мир", рекао је Трамп на брифингу за новинаре.

савић-вујадин

Сцена

Огласило се тужилаштво о случају Вујадина Савића - покренута истрага

Он је открио да је са Путином разговарао више од два и по часа, преноси "Раша тудеј".

Трамп је раније на мрежи "Трут сошл" написао да је остварен велики напредак током телефонског разговора и да се са Путином договорио да одрже билатерални самит у Будимпешти.

