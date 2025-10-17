Logo

Порастао број погинулих у земљотресу на Филипинима

17.10.2025

13:24

Порастао број погинулих у земљотресу на Филипинима
Број погинулих у снажном земљотресу на Филипинима порастао је на 79, саопштено је из Државног савјета за смањење и управљање ризиком од природних катастрофа.

У саопштењу се наводи да је број повријеђених достигао 559, те да је уништено више од 7.000 кућа.

Земљотрес магнитуде 6,9 степени по Рихтеровој скали догодио се на Филипинима 30. септембра.

Свијет

Возачка дозвола у Њемачкој ускоро јефтинија и лакша за добијање

Земљотрес

Filipini

