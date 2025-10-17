Порастао број погинулих у земљотресу на Филипинима

17.10.2025
13:24
Коментари:0
Број погинулих у снажном земљотресу на Филипинима порастао је на 79, саопштено је из Државног савјета за смањење и управљање ризиком од природних катастрофа.
У саопштењу се наводи да је број повријеђених достигао 559, те да је уништено више од 7.000 кућа.
Земљотрес магнитуде 6,9 степени по Рихтеровој скали догодио се на Филипинима 30. септембра.
Свијет
Возачка дозвола у Њемачкој ускоро јефтинија и лакша за добијање
Свијет
57 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
14
17
14
15
14
10
14
07
14
02
Тренутно на програму