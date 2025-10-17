Прије 6 година тренирао с Роналдом, пензионисао се с 25 година, а сад ради на грађевини

Извор:
Телеграф
17.10.2025
Некада је дијелио свлачионицу са фудбалским великанима као што су Кристијано Роналдо, Миралем Пјанић и Пауло Дибала, а данас, само шест година касније, Цендрим Камерај, иначе, рођен у Швајцарској, а поријеклом са тзв. Косова, (26) зарађује хљеб радећи на грађевини.
Камерај је 2019. године био дио Јувентуса, тада једног од најјачих тимова на свијету, али га је серија тешких повреда приморала да прерано окачи копачке о клин. У разговору за италијанске медије искрено је признао да му није лако, али да се не стиди посла којим се сада бави.
- Зарађујем свој хљеб поштено. Свјестан сам да је живот могао да крене другим путем, али поносан сам на све што сам прошао. Научио сам да будем захвалан - рекао је Камерај, док је у радној униформи позирао на градилишту.
Иако су повреде прекинуле његову фудбалску причу, бивши таленат не крије понос што је био дио славног торинског клуба.
- У Јувентусу сам провео невјероватне тренутке. Знао сам да ће бити тешко изборити се за мјесто у првом тиму, јер тај клуб доводи најбоље на свијету. Ипак, бити на истом терену са Роналдом, Пјанићем и Дибалом била је привилегија. Од њих сам научио много, о фудбалу, али и о професионализму и животу.”
Данас, Камерај не тражи сажаљење. Умјесто тога, поручује младим спортистима да не узимају ништа здраво за готово и да увијек буду спремни на све.
