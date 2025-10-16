Logo

УЕФА покренула поступак против Јувентуса

Извор:

Танјуг

16.10.2025

21:05

Коментари:

0
УЕФА покренула поступак против Јувентуса
Фото: Tanjug/AP/Alberto Saiz

Европска фудбалска унија (УЕФА) покренула је поступак против Јувентуса због кршења финансијског фер-плеја, саопштио је торински клуб, пренио је Коријере дело Спорт.

Италијански медији наводе да је Јувентус потврдио кршење финансијског фер-плеја у саопштењу, које је везано за објављивање биланса стања за финансијску годину која се завршила 30. јуна ове године.

Торински клуб је навео да би УЕФА могла да финансијски казни Јувентус због кршења правила, као и да уведе забрану ангажовања нових играча.

Италијански медији преносе да би УЕФА коначну одлуку могла да донесе на прољеће 2026. године.

Јувентус је у саопштењу навео да је 18. септембра добио потврду од УЕФА-е да је против торинског клуба покренут поступак због потенцијалног кршења правила у периоду 2022-2023. и 2024-2025.

Подијели:

Тагови:

Juventus

fudbal

УЕФА

istraga

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Са клупе Јувентуса на терен Барселоне

Фудбал

Са клупе Јувентуса на терен Барселоне

5 ч

0
Партизан раскинуо уговор са најплаћенијим фудбалером

Фудбал

Партизан раскинуо уговор са најплаћенијим фудбалером

7 ч

0
Ибрахимовић изабрао три највећа фудбалера

Фудбал

Ибрахимовић изабрао три највећа фудбалера

9 ч

0
Виц дана: Фудбал или жена?

Вицеви

Виц дана: Фудбал или жена?

11 ч

0

Више из рубрике

"Adria Sports Conference": Енди Бара открио тајне свог пословног успјеха

Фудбал

"Adria Sports Conference": Енди Бара открио тајне свог пословног успјеха

2 ч

0
Са клупе Јувентуса на терен Барселоне

Фудбал

Са клупе Јувентуса на терен Барселоне

5 ч

0
УО ФК Борац: Инфраструктура је приоритет

Фудбал

УО ФК Борац: Инфраструктура је приоритет

5 ч

1
Партизан раскинуо уговор са најплаћенијим фудбалером

Фудбал

Партизан раскинуо уговор са најплаћенијим фудбалером

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

10

Централне вијести, 16.10.2025.

22

08

Откривено "шесто чуло": Ово све мијења, директно контролише ум и тијело

22

08

Преминуо глумац из серије "Сулејман Величанствени"

22

03

Разговарали Орбан и Трамп: Почеле припреме за самит Русија-САД у Мађарској

22

02

Рада Манојловић отворено о Вујадину Савићу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner