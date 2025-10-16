УО ФК Борац: Инфраструктура је приоритет

16.10.2025
16:27
Коментари:0
У Борцу је радно на свим пољима, а на понос свима у Платоновој улици су резултати остварени на фудбалском терену у досадашњем дијелу сезоне. Звјездан Мисимовић, предсједник ФК Борац, истиче да екипа сигурним кораком граби ка остварењу свих зацртаних циљева.
„Након елиминације са европске сцене показали смо одличну реакцију. Први смо на премијерлигашкој табели, а наш циљ остаје освајање ‘дупле круне’ у историјској години за ФК Борац. Чврсто смо на земљи и знамо да нас очекује још пуно тешких утакмица, али на добром смо путу. Остали смо без Николе Терзића који је задобио тешку повреду, али нам се враћа Гиљермо Сиревелд и то нас радује“, сумирао је Мисимовић досадашњи дио сезоне.
Пуно је посла и око терена. Радови на јужној трибини полако се приводе крају, али се још увијек чека сагласност Града Бањалука.
„ФК Борац у овом тренутку има два велика инфраструктурна пројекта са којима је јавност упозната. Радови на јужној трибини приводе се крају, а тренутно се уређује простор око саме трибине како би гостујући навијачи добили додатну дозу комфора на Градском стадиону. Ипак, још увијек чекамо сагласност Града Бањалука како би трибину отворили за пријем навијача. Такође, од града Бањалука чекамо и сагласност како би отпочели финалне радове на постављању кровне конструкције на источној трибини. Оно што је апсурдно је да ми имамо новац за ове пројекте, али смо се нашли у административном запећку. Морам да кажем и да ћемо остати у оквиру планираног буџета у износу 1.8 милиона марака за ова два пројекта“, рекао је Дејан Чато, генерални директор ФК Борац.
Осврнуо се и на трошкове које клуб сноси за одржавање Градског стадиона.
„Напоменуо бих да Борац од 2009. године има рјешење о коришћењу Градског стадиона, али сем нас још неколицина клубова користи наш стадион и инфраструктуру, а само ФК Борац сноси трошкове за одржавање. Израчунили смо да нам годишње треба око 500.000 КМ за одржавање стадиона. Минулих година уложили смо значајна средства како би побољшали инфраструктуру. Корак по корак идемо ка томе да наш стадион добије категоризацију нивоа IV од стране УЕФА“, рекао је Чато.
Појаснио је и шта је све планирано да се уради на источној трибини.
„У склопу источне трибине биће теретана за наше играче, али и простор који је планирано да се да на коришћење Атлетском савезу и још неким клубовима. Ми смо порушили објекат који је до сада користио Атлетски савез, а они сада користе простор у којем је била наша амбуланта. Планирано је и да уклонимо бетонску ограду до Гундулићеве улице и онда ће сав тај плато добити један нови обриса. Све то спада у фазу два, а ми смо сада у фази један – постављања кровне конструкције и за то нам треба сагласност Града Бањалука.“
Све је спремно за почетак финалних радова којима ће да диригује и Бранко Вјештица, члан УО ФК Борац, који каже да ће планирана реконструкција источне трибине донијети потпуно нову слику тог дијела Гундулићеве улице.
„Ревизију су урадили професори са Архитектонског факултета, да се не би десили одређени технички проблеми и пропусти. Све је предузето да буде урађено квалитетно. Почели су припремни радови јер морамо испод постојећих трибина да одрадимо нове инфраструктурне блокове. Увијек је, из мог аспекта архитектуре, компликовано прилагодити новом систему нешто што је прављено по старом, али нашли смо рјешење и моделе како ће то бити урађено. Радиће се фасада источне трибине која ће бити модерна, прилагођена савременим условима. Клуб је прилагодио пројекат средствима која има јер сви знате да стадиони, инфраструктурно, јако пуно коштају. Ми смо се прилагођавали условима које можемо да обезбиједимо, а надам се да ћемо убрзо видјети машине испод источне трибине како монтирају припремљену кровну конструкцију. Све се ради са циљем да се омогући већи комодитет нашим навијачима“, каже Вјештица.
Осврнули су се у Платоновој и на финансијске репове прошлости, а највећи је онај који се везује за Водовод.
„Тренутно нам је највећи проблем Водовод, који је блокирао 269.000 КМ. Ради се о дуговима који су стари и који нису измиривани вријеменом, а на које је дошла и камата. Имали смо један приједлог и према Граду да се та исплата подијели на три године, да се направи репрограм, нешто је и плаћено. Поднијели смо захтјев за нову медијацију, међутим у међувремену је стигла пресуда на конто пресудне медијације, која није измиривана. Тренутно има 150.000 КМ дуга, а остало је камата. Замолили смо да дуг измиримо у ратама у року од три године, а да нас ослободе камате. Не враћам се на оно што је било раније, али обавезе су на клубу и клуб ће то исплатити. Понекад нешто искочи из прошлости што клуб мора да сервисира. Вратили смо много дугова од раније, али појавио нам се сад проблем са човјеком, не бих именовао, који је био запослен у клубу од 2002. до 2016. године. Нису му уплаћивани доприноси и пореске обавезе ниједног дана. Он сада иде у пензију и на клубу је да сада измири 33.000 КМ. Све те обавезе измирујемо и мислим да смо близу краја, да нема више тих ‘репова’ из прошлости“, рекао је Чато.
Увелико се ради и на свему што нас чека у наредној години када ће ФК Борац прославити вијек постојања.
„На монографији посвећеној стогодишњици постојања ФК Борац увелико раде наши пријатељи из Архива Републике Српске и већ сада могу да кажем да ћемо имати један феноменалан рад који ће објединити сваки детаљ из историје нашег клуба. Радио телевизија Република Српска посветила се документарном филму који је посвећен нашем великом јубилеју, а Поште Републике Српске спремају се да издају маркицу у част 100. рођендану ФК Борац. Сем тога, увелико, са нашим пријатељима и спонзорима, припремамо бројне активности које нас чекају наредне године“, рекао је Дејан Чато, директор ФК Борац.
