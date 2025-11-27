Logo
Дебакл Динама у Француској

Извор:

АТВ

27.11.2025

20:43

Дебакл Динама у Француској
Фото: Tanjug/AP/Jean-Francois Badias

Фудбалери Динама доживјели су тежак пораз од Лила 4:0 у оквиру лигашке фазе Европске лиге.

Први гол екипа из Француске прославила је у 21. минуту, а већ 2:0 постављено је 36. голом Мукауа.

У другом полувремену у 69. минуту на 3:0 предност Лила повећава Игамане, а коначних 4:0 поставља Андре.

Ово је други везани пораз загребачке екипе која се налази на 18. мјесту табеле, док је Лил са три побједе и два пораза на седмој позицији.

