Дебакл Динама у Француској

27.11.2025
Фудбалери Динама доживјели су тежак пораз од Лила 4:0 у оквиру лигашке фазе Европске лиге.
Први гол екипа из Француске прославила је у 21. минуту, а већ 2:0 постављено је 36. голом Мукауа.
У другом полувремену у 69. минуту на 3:0 предност Лила повећава Игамане, а коначних 4:0 поставља Андре.
Ово је други везани пораз загребачке екипе која се налази на 18. мјесту табеле, док је Лил са три побједе и два пораза на седмој позицији.
