Очекују се нова улагања Ливерпула у зимском прелазном року

Мучи Ливерпул муку током прве половине ове сезоне. Након сјајне претходне, очекивало се да ће наставити својим стопама и похитати ка новим титулама. Ипак, дошло је до великих проблема и низа негативних резултата.

Након што је потрошено пола милијарде евра на летња појачања, нема сумње да ће управа клуба бити активна и на зимском тржишту - а прва мета је неостварен трансфер Марка Геија.

Фудбалски инсајдери извјештавају да су "црвени" већ послали Кристал Паласу поноду за њиховог капитена, у вриједности од скоро 30 милиона евра када се саберу сви бонуси.

Током међусезонског прелазног рока енглески штопер био је веома близу преласка на "Енфилд", али се управа "орлова" побунила и спречила тај трансфер. Сада ће "црвени" пробати поново, те са нестрпљењем чекају одговор на прву понуду.

Ливерпул је имао проблеме у одбрани ове сезоне, и нема сумње да би стамени дефанзивац помогао екипи у кризним моментима, те и сачува клуб од "просипања" бодова у Премијер лиги. Они се сада налазе на 12. мјесту табеле енглеског шампионата, што им је први пут да су на доњој половини у посљедњих 10 година.

Геи се налази у специфичној ситуацији, пошто му је преостало само шест мјесеци на важећем уговору са Паласом. Он ће током љета бити слободан играч, гд‌је може прећи у Ливерпул (ако то жели) без икаквог обештећења.

Ипак, очигледно је да актуелном прваку Енглеске он треба што прије, како ова такмичарска година не би отишла у пропаст.