Покренут поступак: БиХ пријети казна од чак 300.000 марака

Међународна фудбалска асоцијација (ФИФА) покренула је дисциплински поступак против Фудбалског савеза БиХ ( ФС БиХ) због дешавања на утакмици квалификација за Свјетско првенство против Аустрије одиграној 18. новембра у Бечу.
ФС БиХ је обавијештен путем ФИФА Легал Портала да је покренут дисциплински поступак.
Према извјештају делегата утакмице, забиљежено је 20 инцидената употребе пиротехничких средстава од стране навијача у различитим минутима сусрета.
Овакво понашање представља потенцијално кршење члана 17. ФИФА Дисциплинарног кодекса, који се односи на ред и безбједност на утакмицама, те посебно члана 17.2.ц – паљење пиротехнике и других предмета.
На основу доступне документације, Секретаријат Дисциплинске комисије ФИФА предложио је изрицање новчане казне ФС БиХ у износу од 141.000 франака (односно 296.100 конвертибилних марака).
Казна је одређена према одредбама Анекса 1 Дисциплинарног кодекса ФИФА, узимајући у обзир број евидентираних пиротехничких средстава и чињеницу да се ради о поновљеном прекршају, наводе из ФС БиХ.
