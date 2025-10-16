Logo

Ибрахимовић изабрао три највећа фудбалера

Ибрахимовић изабрао три највећа фудбалера

Златан Ибрахимовић (44) данас ради као стручни савјетник Милана, након што је имао фантастичну каријеру у неким од најбољих европских клубова. Навијачи и даље прате сваки његов потез, а сада је својим избором највећих фудбалера свих времена изненадио многе - посебно тиме што је Лионела Месија смјестио тек на треће мјесто, а потпуно изоставио Кристијана Роналда, пише "GiveMeSport".

Док се Меси и Кристијано Роналдо уобичајено сматрају дијелом "велике четворке" фудбалске историје, заједно са Пелеом и Дијегом Марадоном, Златан Ибрахимовић је одлучио да двојица из тог квартета не заслужују мјесто на самом врху.

Највеће изненађење свакако је изостављање Кристијана Роналда, фудбалера са највише постигнутих голова у историји овог спорта. Али, очигледно, то није било довољно да импресионира Ибрахимовића.

3. Лионел Меси

Иако је најтрофејнији фудбалер у историји са чак 46 великих трофеја у својој колекцији, Лионел Меси се на Ибрахимовићевој листи нашао тек на трећем месту. Иако су кратко играли заједно у Барселони, Швеђанин није увјерен да је Аргентинац најбољи свих времена.

"На трећем месту - Меси. Нисам сигуран да му је остало још нешто да освоји", рекао је Ибрахимовић.

2. Дијего Марадона

Вјечна расправа о томе ко је био бољи - Пеле или Дијего Марадона - обиљежила је читаву једну еру фудбала. Ибрахимовић је дао свој одговор ставивши Марадону на друго мјесто, док је Пелеа потпуно изоставио са листе.

"Друго место дајем Марадони. За мене, он је био прави. Све што је радио", радио је срцем, емоцијама" изјавио је Ибрахимовић.

1. Роналдо Назарио

На врху листе, као највећи фудбалер свих времена, по Ибрахимовићу се налази Роналдо Назарио. Бивши шведски репрезентативац никада није крио да му је бразилски "Феномено" био идол, што је потврдио и овим ријечима:

"По мом мишљењу, Роналдо - Феномен, Бразилац - он је био фудбал. Када гледате неке играче, сљедећег дана покушавате да их опонашате", рекао је Ибрахимовић.

Слично је поновио и у интервјуу 2021. године:

"Увијек свима говорим: Роналдо је фудбал. Тај Роналдо је фудбал. Начин на који се кретао, радио дриблинге и продоре – по мом мишљењу, он је најбољи играч у историји, без сумње", казао је Ибрахимовић, пише Спортал.

