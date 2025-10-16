Како су се мијењале цијене хране у протеклих пет година

Извор:
Трошкови четворочлане породице, и то они минимални, у протеклом мјесецу су износили 3.431,60 КМ.
Израчунали су то у Савезу самосталних синдиката (ССС) БиХ, а према тим подацима, највећа ставка у потрошачкој корпи је прехрана у износу од 1.434,40 КМ.
Минимална плата је 1.000 КМ, а просјечна исплаћена у ФБиХ је 1.628 КМ. Покривеност синдикалне потрошачке корпе просјечном платом је 47,44 посто, а минималном 29,14 посто.
Приликом израде Синдикалне потрошачке корпе у обзир је узета просјечна плата исплаћена у Федерацији БиХ, те минимални трошкови живота четворочлане породице коју чине двије одрасле особе и два дјетета, од којих је једно у средњошколском, а друго у узрасту основца.
Међутим, колико се у пет година промијенио однос плата и цијена у БиХ илуструје податак да је потрошачка корпа за септембар 2020. године износила 1.930,22 КМ. Тако је износ потрошачке корпе у прошлом мјесецу за, чак, 1.501,38 КМ виши у односу на септембар 2020. године.
Те године на прехрану се издвајало „само“ 818,30 КМ.
Колико су расле цијене хране у тих пет година илуструје податак да је просјечна цијена килограма јунетине тада коштала 13,3 КМ, а сада, како је објављено на страницама Агенције за статистику БиХ 24,7 КМ.
Килограм маслаца у просјеку сада кошта 33,6 КМ, а у истом периоду 2020. године та цијена је била 22,1 КМ. Килограм мљевене кафе, према задњим подацима Агенције, односно просјечна цијена тог производа износи 29,3 КМ, а у августу 2020. године 13,1 КМ!
Према истом извору, просјечна цијена порције шницле је прије пет година коштала 13,9 КМ, а сада 20,2 КМ. Мушко шишање је прије пет година коштало 6,1 КМ у просјеку, а сада 12,4 КМ, преноси Аваз.
