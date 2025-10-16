Logo

Хрватска вапи за квалификованим радницима

16.10.2025

13:00

Хрватска вапи за квалификованим радницима
Фото: Mikhail Nilov/Pexels

Док послодавци у Хрватској готово свакодневно истичу да нема довољно радника, а у земљу стиже све више страних радника, млади Хрвати тврде да посао не могу да нађу. Кажу да о просјечној плати од 1.437 евра, колико је износила у јулу ове године, могу само да сањају.

На популарном форуму Reddit, један младић је отворено написао:

"Да ли се то само мени чини или су у Хрватској остали само послови чишћења, грађевине и конобарисања? За почетне позиције у ИТ сектору сада траже две године искуства. Нисам успео да нађем ништа што се плаћа више од 1.300 евра, и то уз бар 200 сати месечно. Добијам стотине одбијеница", већина се ни не јави.

„Људи су неквалификовани, а очекују много“

У коментарима су се јавили и други корисници, па и они који запошљавају:

"Недавно сам запошљавао у ИТ сектору и био сам шокиран колико се неквалификованих људи пријавило. Од 50 пријава, можда сам петоро могао да позовем на разговор. Људи мисле да су фирме криве, али ја се питам", гдје су ти стручни радници?

Један корисник додаје да многи имају нереална очекивања:

"Тражиш улазну позицију, а кажеш да је 1.300 евра мало? То је скоро просјечна плата у Хрватској. Можда не пролазиш јер ти радна биографија није добро написана, има граматичке грешке или нејасне изјаве. Добра презентација отвара врата."

Sud cekic 1

Хроника

Иличићу три године затвора због преваре тешке милион евра

Многи су се сложили да стручни и искусни радници већ имају добре послове и да је тешко привући квалитетан кадар.

"Људи који заиста знају свој посао и воле то што раде већ су се снашли. Такве фирме чувају, јер добри услови значе више од додатних 100 евра. Зашто бих мијењао посао ако не знам да ли ћу се боље провести", написао је један корисник.

Неки млади, међутим, ситуацију виде другачије:

"Ви послодавци запошљавате људе који троше своје време и енергију да би зарадили новац од којег ви узимате велики део себи. То је модерно ропство. И још се жалите да вам кандидати нису довољно добри? Ако вам 50 људи не одговара, урадите тај посао сами", поручио је један огорчени коментатор.

С друге стране, има и оних који бране послодавце:

"Нисам послодавац, али бирам сараднике за свој тим. Не тражим „робове“, већ неког нормалног с ким могу да радим. Наравно да желим компетентног колегу", то није искоришћавање, то је одговорност.

„Имаш 20 година и хоћеш 1.300 евра – па како?“

Полиција ФБиХ

Хроника

Завршени претреси у склопу акције "Коверта"

Једна корисница истакла је да су очекивања младих често превисока у односу на искуство:

"Имам факултет и до 26. године сам имала плату од 1.250 евра, са седам година радног стажа у болници. Данас многе дјевојке неће да раде за мање од 2.000 евра, а код куће сједе и ништа не раде", пише Курир.

Коментари (0)
