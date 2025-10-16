Logo

Заборавите на рибање: Уз овај састојак рерна се чисти сама

16.10.2025

12:54

Рерна кухиња храна шпорет
Фото: cottonbro studio/Pexels

Хајде да будемо искрени: ко од нас заиста воли да чисти рерну? Вјероватно нико! Сати проведени у рибању те запечене масноће су ноћна мора. Уз овај генијалан, старински трик који гарантује да ћете рибање заувек заборавити.

Нема потребе за скупим средствима! Тајна је у два јефтина састојка која већ имате у кухињи. Они, уз малу помоћ топлоте, раде сав прљав посао умјесто вас. Значи, ви се опустите, а рерна се чисти сама.

Ево тачно како то функционише:

Комбинација о којој сви причају: сода бикарбона и обично алкохолно сирће. Када се правилно споје, њихова пара је толико моћна да масноћу буквално одваја од зидова рерне. Ефекат је невјероватан, јер се прљавштина не чисти силом, већ једноставно омекшава и отапа.

Детаљно Упутство: Нанесите, оставите, обришите

Мешање пасте: Помијешајте соду бикарбону са мало воде и кашиком сирћета. Треба да добијете густу смјесу, као пасту за зубе.

Мазање: Искључите рерну. Пасту размажите директно по свим масним и проблематичним дијеловима рерне. Не морате бити превише прецизни!

Активација паром: Сипајте мало сирћета (око 200 мл) у неку мању посуду и убаците на дно рерне. Затворите је.

Пустите да ради: Укључите рерну на 150°Ц и заборавите на њу. Након сат времена (60 минута), искључите је.

Финално брисање: Када се рерна охлади (да се не опечете!), узмите обичну влажну крпу. Масноћа је сада само желатинаста смјеса која клизи без икаквог труда. Нема рибања, само лагано брисање!

Трик за трајно чисту рерну

Овај трик не само да штеди ваше вријеме и новац, већ гарантује да више никада нећете морати да користите тешке, отровне хемикалије.

Испробајте овај трик и претворите чишћење рерне из најтежег у најлакши кућни посао.

