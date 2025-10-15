Да ли је могуће пријевремено отплатити кредит и како? Стручњак нам открива гдје сви гријеше

Извор:
Да ли је могуће пријевремено отплатити кредит, како пратити потрошњу и кућни буџет тако да успијемо да оставимо нешто "са стране"? На ова питања одговарао је гост нове епизоде МОНДО подкаста "Кеш експерт", мастер економиста и финансијски аналитичар Ђорђе Остојић, који води блог "Личне финансије".
Новинарку је занимало да ли је уопште могуће штедњом омогућити пријевремену отплату кредита.
"Јесте, искрено, али бисмо морали да се вратимо један корак уназад. Доста људи, на примјер, не прати своју потрошњу. Хајде да узмемо тебе за примјер, да ли рецимо ти знаш у посљедњих мјесец дана, гдје је твој новац отишао? Да ли пратиш своју потрошњу", питао је Ђорђе.
"Види, ја пратим своју потрошњу, али не сабирам сад као - аха, оволико сам потрошила пара. Трудим се да мјесечно не изађем из неких оквира, али не водим рачуна о сваком динару. Пратим колико сам платила паркинг, и друге успутне трошкове који нису велики, али се нагомилају."
"Рецимо, то је већ неки напредни корак, иако можда не дјелује тако. Већина људи у Србији уопште не прати своју потрошњу, већ само пред крај мјесеца погледају колики им је салдо на рачуну. И онда они када не знају гдје им је новац отишао, најчешће и не знају гдје је простор за уштеду. Тако да је апсолутно први корак да ми кренемо да пратимо наш буџет, једноставно да видимо гдје нам новац иде. Тако да рекао бих да је могуће, чак и за људе са неком просјечном зарадом, неће то бити огромне уштеде, али по пар хиљада динара мјесечно је апсолутно могуће за било кога да уштеди," рекао је Остојић.
"Интересантно ми је, као да је кредит нека табу тема. Ја мојој мами кажем, хоћу да дигнем кредит, а она пита, немој сине, зар мораш да се задужиш... Каква је разлика у задуживању између генерација и шта генерације могу да уче једне од других", питала је Јелена.
"Постоје дијаметрално супротни приступи, када је ријеч о задуживању. Рецимо, наше старије генерације, да кажем, наши родитељи или можда наше баке, живјели су у оном периоду деведесетих и оним турбулентним временима хиперинфлације, временима када је твоја банка данас ту, сутра није. Тако да су они навикли на онај приступ боље уштедјети, не задуживати се, ако треба штедити у сламарици чак, што је најгоре, и када једноставно штедимо, тек тада купујемо шта смо намјерили."
"Са друге стране имамо млађе генерације које живе у времену инстант економије, гдје је нешто доступно, па чак и тај кредит, гдје су се банке потрудиле неким својим иновацијама да кредит можемо да добијемо за само пет минута, и они су навикли да се инстант задужују. Чак и онда када то задуживање није 100% оправдано. Тако да бих рекао да би старији могли да науче од млађих да је кредит доступан, да може да буде користан алат, а млађи од старијих да је некада потребно добро сагледати све аспекте и некако добро промислити пре задуживања. Тако да бих рекао да је данас идеалан приступ заправо комбинација навика ове двије генерације," закључио је Остојић.
