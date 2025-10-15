Слатки ужитак који подсјећа на баклаву

Извор:
Ако сте љубитељи посластица с маком, онда свакако испробајте и ову слатку питу.
Иако је у оригиналном рецепту названа "суха пита", ријеч је о врло сочном десерту који подсјећа на баклаву.
Састојци:
500 грама куповних јуфки
отприлике један децилитар уља
300 грама мљевеног мака
300 грама шећера
50 грама сухог грожђа
10 грама цимета
За прелив:
200 грама шећера
100 грама меда
два децилитра воде
сок од једног лимуна
Припрема:
Најприје нарежите јуфке према величини тепсије. Потом, уљем премажите тепсију. У већој посуди помијешајте мак и шећер па додајте и грожђице. Ставите један лист јуфке на дно тепсије и премажите уљем па поновите овај поступак још два пута.
На трећи лист јуфке ставите слој сухог надјева па додајте мало цимета и прекријте још једном јуфком. У слојеве између мака стављајте два листа јуфке и сваку премажите уљем. Поступак понављајте док не потрошите пуњење. За крај оставите три листа јуфке које је потребно попрскати уљем.
Нарежите колач на комаде. Можете га изрезати попут баклаве. Пеците га у загријаној рерни на 200 степени 20 минута.
За то вријеме, у шерпу сипајте воду, исцијеђени сок једног лимуна и воду. Кухајте на лаганој ватри неких 10 минута док смјеса не закипи. Потребно је да буде густа. Готов десерт извадите из рерне и још врућу равномјерно залијте сирупом. На крају, све прелијте медом.
