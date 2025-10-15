Logo

Слатки ужитак који подсјећа на баклаву

Извор:

Кликс

15.10.2025

15:23

Коментари:

0
Слатки ужитак који подсјећа на баклаву
Фото: Youtube screenshot/ Recepttura

Ако сте љубитељи посластица с маком, онда свакако испробајте и ову слатку питу.

Иако је у оригиналном рецепту названа "суха пита", ријеч је о врло сочном десерту који подсјећа на баклаву.

Састојци:

500 грама куповних јуфки

отприлике један децилитар уља

300 грама мљевеног мака

300 грама шећера

Филип Чукановић

Сцена

Гдје је нестао Филип Чукановић

50 грама сухог грожђа

10 грама цимета

За прелив:

200 грама шећера

100 грама меда

два децилитра воде

сок од једног лимуна

Припрема:

Најприје нарежите јуфке према величини тепсије. Потом, уљем премажите тепсију. У већој посуди помијешајте мак и шећер па додајте и грожђице. Ставите један лист јуфке на дно тепсије и премажите уљем па поновите овај поступак још два пута.

На трећи лист јуфке ставите слој сухог надјева па додајте мало цимета и прекријте још једном јуфком. У слојеве између мака стављајте два листа јуфке и сваку премажите уљем. Поступак понављајте док не потрошите пуњење. За крај оставите три листа јуфке које је потребно попрскати уљем.

Нарежите колач на комаде. Можете га изрезати попут баклаве. Пеците га у загријаној рерни на 200 степени 20 минута.

За то вријеме, у шерпу сипајте воду, исцијеђени сок једног лимуна и воду. Кухајте на лаганој ватри неких 10 минута док смјеса не закипи. Потребно је да буде густа. Готов десерт извадите из рерне и још врућу равномјерно залијте сирупом. На крају, све прелијте медом.

Подијели:

Тагови:

kolač

recepti

Савјети

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Центар за социјални рад Бијељина: Радници без плата, дуг града премашио три милиона КМ

Градови и општине

Центар за социјални рад Бијељина: Радници без плата, дуг града премашио три милиона КМ

1 ч

0
Новак Ђоковић, српски тенисер на Мастерсу у Шангају

Тенис

Ђоковић ће добити 1.5 милиона евра само ако се појави на овом турниру

1 ч

0
Хорор: Аутобус улетио у станицу пуну људи, има повријеђених

Свијет

Хорор: Аутобус улетио у станицу пуну људи, има повријеђених

2 ч

0
Жене са стилом никада не праве ових 6 грешака

Стил

Жене са стилом никада не праве ових 6 грешака

2 ч

0

Више из рубрике

Ови кућни апарати вам праве велике рачуне за струју: Ево како да уштедите

Савјети

Ови кућни апарати вам праве велике рачуне за струју: Ево како да уштедите

3 ч

0
Само један састојак ће помоћи да се кувана јаја лакше гуле

Савјети

Само један састојак ће помоћи да се кувана јаја лакше гуле

6 ч

0
Поспите ово око руже прије мразева, и имаћете најљепши врт у прољеће

Савјети

Поспите ово око руже прије мразева, и имаћете најљепши врт у прољеће

8 ч

0
Уз ових 6 савјета орхидеја ће поново процвјетати

Савјети

Уз ових 6 савјета орхидеја ће поново процвјетати

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

06

Кремљ: Европа свакодневно подстиче Кијев да настави са сукобом

17

00

Тудору се тресе столица, Јувентус разматра замјену

16

51

Ламин Дијара поново у Србији

16

46

Снијег замео општину, више од 1.000 домаћинстава без струје

16

41

Љекар одбио да пошаље возило на терен: "Утоварите пацијента, лака му земља"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner