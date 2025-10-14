Logo

Уз ових 6 савјета орхидеја ће поново процвјетати

Извор:

Крстарица

14.10.2025

14:25

Коментари:

0
Уз ових 6 савјета орхидеја ће поново процвјетати
Фото: Ricardo Utsumi/Pexels

Орхидеја, посебно најпопуларнија Пхалаенопсис, једна је од најљепших собних биљака која својим елегантним цвјетовима уљепшава домове мјесецима.

Али, када латице отпадну, многи се питају хоће ли биљка икада поновно процвјетати.

ilu-racunar-laptop-160925

Регион

Жена повјеровала у примамљиву пословну понуду и остала без 12.500 евра

Добра вијест је да уз мало стрпљења и правилну његу ваша орхидеја може цвјетати сваке године, па чак и више пута. Ево провјерених савјета како потакнути нови вал цвјетова.

1. Правилно орезивање након цвјетања

Када посљедњи цвијет отпадне, пажљиво прегледајте цвјетну стабљику (шипку). Ако је и даље зелена и здрава, одрежите је изнад трећег или четвртог чвора (малих задебљања на стабљици).

На том мјесту често израсте нова грана или пуп. Ако је стабљика сува и смеђа, одрежите је при самој основи, то ће биљку подстаћи да створи нову, снажнију шипку.

2. Одмор и свјетлост су кључни

Након цвјетања орхидеји треба период одмора како би скупила снагу за нови раст.

policija njemacka

Свијет

Стравичан призор у шуми: Пронађено тијело осмогодишњег дјечака

Смјестите је на свијетло мјесто, али без директног подневног сунца, источни или западни прозор идеалан је избор.

Температура би требала бити 18-24 °Ц по дану и нешто нижа ноћу. Блага разлика између дневне и ноћне температуре помаже у стварању нових пупољака.

3. Умјерено залијевање и прихрана

У фази мировања орхидеја троши мање воде. Залијевајте је тек када се супстрат скоро потпуно осуши, обично једном седмично, а зими и рјеђе. Користите одстајалу или филтрирану воду собне температуре.

За потицање новог цвата једном мјесечно додајте гнојиво за орхидеје са нагласком на фосфор и калијум, који јачају коријен и помажу стварање пупољака.

4. Свјеж ваздух и правилна влага

Орхидеје воле свјеж ваздух, али не подносе пропух.

horoskop

Занимљивости

Најискренији људи у Зодијаку које можете упознати

Редовно провјетравајте просторију, а ако је ваздух сув, посебно зими због гријања, повремено оросите лишће или ставите посуду са водом у близини биљке како бисте повећали влагу.

5. Пресађивање и здрав супстрат

Ако је прошло више од двије године од посљедњег пресађивања, размислите о замјени супстрата.

Коријен орхидеје треба прозрачну подлогу попут коре бора која спречава задржавање вишка влаге и труљење.

Пресађивање је најбоље обавити након завршетка цвјетања.

6. Стрпљење награђује цвјетовима

Иако понекад прођу мјесеци прије него се појави нова цвјетна стабљика, орхидеја у правилним условима готово увијек награди упорност власника.

Акција "Петља"

Хроника

Акција "Петља": Ухапшено седам особа

У просјеку, Пхалаенопсис цвјета једном до два пута годишње, а цвјетови могу трајати и до три мјесеца, преноси еброд.нет. За поновно цвјетање орхидеје пресудни су комбинација свјетла, умјереног залијевања, правилног резања и разлике у температури.

Омогућите да биљка има миран период након цвјетања и пажљиво је посматрајте, нови зелени изданак или пуп на стабљици знак су да ће ваш труд ускоро бити награђен раскошним цвјетовима.

Подијели:

Таг:

орхидеја

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Каран-Вукадиновић: Подржати пројекте од стратешке важности за општину Фоча

Градови и општине

Каран-Вукадиновић: Подржати пројекте од стратешке важности за општину Фоча

3 ч

0
Будимиру уручено признање Медицинског факултета у Фочи

Република Српска

Будимиру уручено признање Медицинског факултета у Фочи

3 ч

0
Пијани возач аутомобилом ''покосио'' жену, па побјегао са мјеста несреће

Хроника

Пијани возач аутомобилом ''покосио'' жену, па побјегао са мјеста несреће

3 ч

0
Билећа добија нови вртић: Средстава обезбјеђена из Кабинета предсједника

Градови и општине

Билећа добија нови вртић: Средстава обезбјеђена из Кабинета предсједника

3 ч

0

Више из рубрике

Ево како да се ријешите голубова који вам праве хаос на тераси

Савјети

Ево како да се ријешите голубова који вам праве хаос на тераси

5 ч

0
Кисели купус

Савјети

Киселом купусу додајте овај зачин: Биће савршен и неће се кварити до прољећа

9 ч

0
Спавање дјевојка сан кревет

Савјети

Ноћне навике које потајно уништавају здравље

19 ч

0
Како одгајити емоционално јаку дјецу?

Савјети

Како одгајити емоционално јаку дјецу?

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

35

Оборен рекорд у броју асова – један ишао 244 km/h

17

30

"WhatsApp" припрема велику промјену

17

23

Војска преузела власт на Мадагаскару и распустила институције

17

19

Сијарто оплео по Бриселу: "Највећа пријетња европској економији"

17

09

Шокантна одбрана двоструког убице Алије Балијагића "Жену сам убио из хуманих разлога, да се не мучи"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner