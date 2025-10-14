Уз ових 6 савјета орхидеја ће поново процвјетати

Извор:
Орхидеја, посебно најпопуларнија Пхалаенопсис, једна је од најљепших собних биљака која својим елегантним цвјетовима уљепшава домове мјесецима.
Али, када латице отпадну, многи се питају хоће ли биљка икада поновно процвјетати.
Добра вијест је да уз мало стрпљења и правилну његу ваша орхидеја може цвјетати сваке године, па чак и више пута. Ево провјерених савјета како потакнути нови вал цвјетова.
Када посљедњи цвијет отпадне, пажљиво прегледајте цвјетну стабљику (шипку). Ако је и даље зелена и здрава, одрежите је изнад трећег или четвртог чвора (малих задебљања на стабљици).
На том мјесту често израсте нова грана или пуп. Ако је стабљика сува и смеђа, одрежите је при самој основи, то ће биљку подстаћи да створи нову, снажнију шипку.
Након цвјетања орхидеји треба период одмора како би скупила снагу за нови раст.
Смјестите је на свијетло мјесто, али без директног подневног сунца, источни или западни прозор идеалан је избор.
Температура би требала бити 18-24 °Ц по дану и нешто нижа ноћу. Блага разлика између дневне и ноћне температуре помаже у стварању нових пупољака.
У фази мировања орхидеја троши мање воде. Залијевајте је тек када се супстрат скоро потпуно осуши, обично једном седмично, а зими и рјеђе. Користите одстајалу или филтрирану воду собне температуре.
За потицање новог цвата једном мјесечно додајте гнојиво за орхидеје са нагласком на фосфор и калијум, који јачају коријен и помажу стварање пупољака.
Орхидеје воле свјеж ваздух, али не подносе пропух.
Редовно провјетравајте просторију, а ако је ваздух сув, посебно зими због гријања, повремено оросите лишће или ставите посуду са водом у близини биљке како бисте повећали влагу.
Ако је прошло више од двије године од посљедњег пресађивања, размислите о замјени супстрата.
Коријен орхидеје треба прозрачну подлогу попут коре бора која спречава задржавање вишка влаге и труљење.
Пресађивање је најбоље обавити након завршетка цвјетања.
Иако понекад прођу мјесеци прије него се појави нова цвјетна стабљика, орхидеја у правилним условима готово увијек награди упорност власника.
У просјеку, Пхалаенопсис цвјета једном до два пута годишње, а цвјетови могу трајати и до три мјесеца, преноси еброд.нет. За поновно цвјетање орхидеје пресудни су комбинација свјетла, умјереног залијевања, правилног резања и разлике у температури.
Омогућите да биљка има миран период након цвјетања и пажљиво је посматрајте, нови зелени изданак или пуп на стабљици знак су да ће ваш труд ускоро бити награђен раскошним цвјетовима.
