Будимиру уручено признање Медицинског факултета у Фочи

РТРС

14.10.2025

13:55

0
Фото: АТВ

Медицински факултет у Фочи представља примјер који може послужити читавом систему високог образовања у Српској, рекао је данас министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир који присуствује обиљежавању Дана и обиљежавању 32 године рада ове високообразовне установе.

Поручио је да се читав систем високог образовања у Републици Српској може угледати на ову установу и људе који у њој раде.

- Овако нешто никад нисам срео, а са Универзитетом у Београду сам у врло блиским односима и своја научна звања сам стицао тамо. Лично мислим да је ово један од најбољих медицинских факултета генерално у свим српским земљама. Ово је факултет који чине ови људи, који су направили немогућу ствар. Сваки пут кад сам долазио овде, а долазио сам у августу, долазио сам и у недоба, овај факултет је био жив - нагласио је Будимир.

Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Сарадња СНСД и ХДЗ је брана концептима који желе да БиХ буде кућа само Бошњака

Истакао је да Фоча живи захваљујући Медицинском и Богословском факултету, који управо ово мјесто чине посебним.

Министру Будимиру данас је у Фочи уручена Повеља Медицинског факултета за изузетну подршку развоју ове установе коју је дао као претходни министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске.

Ово највеће признање Факултета Будимиру који је садашњи министар унутрашњих послова Републике Српске уручио је декан Дејан Бокоњић.

Жељко Будимир

