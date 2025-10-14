Будимиру уручено признање Медицинског факултета у Фочи

Извор:
РТРС
14.10.2025
13:55
Коментари:0
Медицински факултет у Фочи представља примјер који може послужити читавом систему високог образовања у Српској, рекао је данас министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир који присуствује обиљежавању Дана и обиљежавању 32 године рада ове високообразовне установе.
Поручио је да се читав систем високог образовања у Републици Српској може угледати на ову установу и људе који у њој раде.
- Овако нешто никад нисам срео, а са Универзитетом у Београду сам у врло блиским односима и своја научна звања сам стицао тамо. Лично мислим да је ово један од најбољих медицинских факултета генерално у свим српским земљама. Ово је факултет који чине ови људи, који су направили немогућу ствар. Сваки пут кад сам долазио овде, а долазио сам у августу, долазио сам и у недоба, овај факултет је био жив - нагласио је Будимир.
Република Српска
Ковачевић: Сарадња СНСД и ХДЗ је брана концептима који желе да БиХ буде кућа само Бошњака
Истакао је да Фоча живи захваљујући Медицинском и Богословском факултету, који управо ово мјесто чине посебним.
Министру Будимиру данас је у Фочи уручена Повеља Медицинског факултета за изузетну подршку развоју ове установе коју је дао као претходни министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске.
Ово највеће признање Факултета Будимиру који је садашњи министар унутрашњих послова Републике Српске уручио је декан Дејан Бокоњић.
Република Српска
39 мин0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
13
55
13
53
13
51
13
48
13
45
Тренутно на програму