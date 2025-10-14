Минић угостио кик-боксерe из Републике: Најбољи амбасадори Српске

14.10.2025
12:59
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић данас је у Бањалуци угостио кик-боксерe из Републике Српске, који су освојили седам медаља - три златне, двије сребрне и двије бронзане на Европском јуниорском првенству у италијанском граду Лидо ди Језоло.
Минић је честитао младим спортистима на изузетном успјеху и захвалио им што су својим резултатима достојно представили Републику Српску. Он је нагласио да су они најбољи амбасадори Републике Српске, својим трудом, одрицањем и спортским духом промовишу праве вриједности.
Истакао је да је поносан на спортисте и њихове породице које им несебично пружају подршку, истичући да је њихова енергија и успјех подстицај да се додатно улаже у спорт и младе.
Током разговора, представници Кик-бокс савеза Републике Српске упознали су премијера са изазовима са којима се суочавају, посебно у вези са финансирањем и организацијом одлазака на међународна такмичења. Минић је нагласио да подршка Владе неће изостати и да ће се радити на проналажењу трајних рјешења како би се обезбиједили бољи услови за развој овог спорта.
Предсједник Кик-бокс савеза Републике Српске Неђо Братић захвалио се премијеру на пријему и подршци, нагласивши да су резултати младих репрезентативаца потврда континуираног рада, талента и посвећености.
Састанку су присуствовали потпредсједник Кик-бокс савеза Републике Српске Саша Живковић, као и тренери репрезентације Игор Грбић и Горан Малић, те репрезентативци Николина Цвијетић (КБК ВЕЛЕЖ Невесиње), Јелена Стојановић (КБК ГАРД Прњавор), Давид Мудринић (КБК ЛАКТАШИ-Лакташи), Драган Максимовић (КБК ГВАРДИЈА Модрича), Борис Алексић (КБК ARES GYM Бања Лука) и Николина Влашки (КБК КУЛЕ Трново).
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
5 ч0
Република Српска
16 ч0
Најновије
Најчитаније
14
06
13
55
13
53
13
51
13
48
Тренутно на програму