Минић угостио кик-боксерe из Републике: Најбољи амбасадори Српске

14.10.2025

12:59

Минић угостио кик-боксерe из Републике: Најбољи амбасадори Српске
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић данас је у Бањалуци угостио кик-боксерe из Републике Српске, који су освојили седам медаља - три златне, двије сребрне и двије бронзане на Европском јуниорском првенству у италијанском граду Лидо ди Језоло.

Минић је честитао младим спортистима на изузетном успјеху и захвалио им што су својим резултатима достојно представили Републику Српску. Он је нагласио да су они најбољи амбасадори Републике Српске, својим трудом, одрицањем и спортским духом промовишу праве вриједности.

Истакао је да је поносан на спортисте и њихове породице које им несебично пружају подршку, истичући да је њихова енергија и успјех подстицај да се додатно улаже у спорт и младе.

Током разговора, представници Кик-бокс савеза Републике Српске упознали су премијера са изазовима са којима се суочавају, посебно у вези са финансирањем и организацијом одлазака на међународна такмичења. Минић је нагласио да подршка Владе неће изостати и да ће се радити на проналажењу трајних рјешења како би се обезбиједили бољи услови за развој овог спорта.

Предсједник Кик-бокс савеза Републике Српске Неђо Братић захвалио се премијеру на пријему и подршци, нагласивши да су резултати младих репрезентативаца потврда континуираног рада, талента и посвећености.

Састанку су присуствовали потпредсједник Кик-бокс савеза Републике Српске Саша Живковић, као и тренери репрезентације Игор Грбић и Горан Малић, те репрезентативци Николина Цвијетић (КБК ВЕЛЕЖ Невесиње), Јелена Стојановић (КБК ГАРД Прњавор), Давид Мудринић (КБК ЛАКТАШИ-Лакташи), Драган Максимовић (КБК ГВАРДИЈА Модрича), Борис Алексић (КБК ARES GYM Бања Лука) и Николина Влашки (КБК КУЛЕ Трново).

Саво Минић

Kik-boks

