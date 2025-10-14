Logo

ЦИК сутра утврђује редослијед кандидата за пријевремене изборе у Републици Српској

14.10.2025

Коментари:

Централна изборна комисија /ЦИК/ БиХ сутра ће у Сарајеву одржати жријебање за утврђивање редослиједа политичких субјеката на гласачком листићу за пријевремене изборе за предсједника Републике Српске.

ЦИК ће утврдити редослијед политичких субјеката на основу записника о спроведеном жријебању.

Жријебање ће бити одржано у сали Центра за едукацију ЦИК-а у 11.00 часова, а овом поступку, у складу са Изборним законом БиХ, могу присуствовати представници политичких субјеката и акредитовани посматрачи.

Игралиште

Бања Лука

Бањалучка игралишта неуредна и небезбједна за малишане

Одлука и записник о одржаном жријебању ће након усвајања бити доступни јавности на интернет страници ЦИК-а.

Тагови:

ЦИК БиХ

prijevremeni izbori

