ЦИК сутра утврђује редослијед кандидата за пријевремене изборе у Републици Српској

Извор:
СРНА
14.10.2025
10:24
Централна изборна комисија /ЦИК/ БиХ сутра ће у Сарајеву одржати жријебање за утврђивање редослиједа политичких субјеката на гласачком листићу за пријевремене изборе за предсједника Републике Српске.
ЦИК ће утврдити редослијед политичких субјеката на основу записника о спроведеном жријебању.
Жријебање ће бити одржано у сали Центра за едукацију ЦИК-а у 11.00 часова, а овом поступку, у складу са Изборним законом БиХ, могу присуствовати представници политичких субјеката и акредитовани посматрачи.
