Љубојевић: Нетачни наводи о колегијуму, без информација о посебној сједници

Извор:
СРНА
14.10.2025
11:51
Коментари:0
Потпредсједник Народне скупштине Републике Српске Ања Љубојевић изјавила је данас неће бити одржан скупштински Колегијум о термину посебне сједнице и истакла да ће посланици и јавност о свему бити обавијештени на вријеме.
Она је истакла да још нема информација о одржавању посебне сједнице о вршиоцу дужности предсједника Српске, те да су медијски наводи о томе нетачни.
"Немам информације о одржавању посебне сједнице Народне скупштине у суботу, 18. септембра. Колегијум свакако буде сазван раније и посланици о томе буду обавијештени. Видим одређене информације, али ништа од тога. Када буде требало јавност ће бити благовремено обавијештена о свему, а првенствено посланици", рекла је Љубојевићева.
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић рекао је раније да ће сједница о вршиоцу дужности предсједника Републике Српске бити одржана онда када то буде производило најбоље ефекте за Српску.
