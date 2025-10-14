Logo

Љубојевић: Нетачни наводи о колегијуму, без информација о посебној сједници

Извор:

СРНА

14.10.2025

11:51

Коментари:

0
Љубојевић: Нетачни наводи о колегијуму, без информација о посебној сједници
Фото: АТВ

Потпредсједник Народне скупштине Републике Српске Ања Љубојевић изјавила је данас неће бити одржан скупштински Колегијум о термину посебне сједнице и истакла да ће посланици и јавност о свему бити обавијештени на вријеме.

Она је истакла да још нема информација о одржавању посебне сједнице о вршиоцу дужности предсједника Српске, те да су медијски наводи о томе нетачни.

"Немам информације о одржавању посебне сједнице Народне скупштине у суботу, 18. септембра. Колегијум свакако буде сазван раније и посланици о томе буду обавијештени. Видим одређене информације, али ништа од тога. Када буде требало јавност ће бити благовремено обавијештена о свему, а првенствено посланици", рекла је Љубојевићева.

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић рекао је раније да ће сједница о вршиоцу дужности предсједника Републике Српске бити одржана онда када то буде производило најбоље ефекте за Српску.

вртић

Бања Лука

Васпитачи траже потписивање новог колективног уговора, а Станивуковић одбија

Подијели:

Тагови:

Народна скупштина Републике Српске

Ања Љубојевић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

CIK BIH Centralna izborna komisija

Република Српска

ЦИК сутра утврђује редослијед кандидата за пријевремене изборе у Републици Српској

3 ч

0
Нуждић: Не смијемо одустати од борбе за правду за српске жртве рата

Република Српска

Нуждић: Не смијемо одустати од борбе за правду за српске жртве рата

5 ч

0
Милорад Додик, предсједник

Република Српска

Додик: Трамп је одржао историјски говор, мир је могућ када постоји поштовање

16 ч

0
"Пресипање из шупљег у празно": Дуел није много пружио

Република Српска

"Пресипање из шупљег у празно": Дуел није много пружио

18 ч

4
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

06

Акција "Петља": Ухапшено седам особа

13

55

Будимиру уручено признање Медицинског факултета у Фочи

13

53

Пијани возач аутомобилом ''покосио'' жену, па побјегао са мјеста несреће

13

51

Билећа добија нови вртић: Средстава обезбјеђена из Кабинета предсједника

13

48

Патријарх Порфирије: Пресвета Богородица нас штити од замки и посрнућа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner