Пијани возач аутомобилом ''покосио'' жену, па побјегао са мјеста несреће

Извор:
Информер
14.10.2025
13:53
Коментари:0
Полиција је ухапсила М. Л. (31) из Земуна због сумње да је извршио кривична дјела тешка дјела против безбједности јавног саобраћаја и непружање помоћи лицу повријеђеном у саобраћајној незгоди.
Возач из Земуна ухапшен је синоћ у близини Краљева, након што је, како се сумња, управљајући аутомобилом под дејством алкохола и неприлагођеном брзином, ударио жену која се кретала поред пута, а затим побјегао са мјеста несреће.
Градови и општине
Билећа добија нови вртић: Средстава обезбјеђена из Кабинета предсједника
Несрећа се догодила око 22 часа у мјесту Сирча, недалеко од Краљева. Према информацијама из Полицијске управе, мушкарац је управљао возилом марке „пежо“ када је налетио на жену (30).
Умјесто да стане и помогне повријеђеној, возач је наставио вожњу и напустио мјесто догађаја. Жена је задобила тешке тјелесне повреде и хитно је превезена у Клиничко-болнички центар у Крагујевцу.
Полиција је убрзо лоцирала и привела осумњиченог, а алкотестирањем је утврђено да је био под дејством алкохола у тренутку несреће.
Друштво
Патријарх Порфирије: Пресвета Богородица нас штити од замки и посрнућа
Против М. Л. (32) из Земуна поднијета је кривична пријава због сумње да је извршио тешка дјела против безбједности јавног саобраћаја, као и неуказивање помоћи лицу повријеђеном у саобраћајној незгоди.
Њему је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће уз кривичну пријаву бити приведен Основном јавном тужилаштву у Краљеву.
Србија
19 мин0
Свијет
22 мин0
Бања Лука
22 мин0
Свијет
32 мин0
Најновије
Најчитаније
13
55
13
53
13
51
13
48
13
45
Тренутно на програму