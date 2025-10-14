Logo

Пијани возач аутомобилом ''покосио'' жену, па побјегао са мјеста несреће

Извор:

Информер

14.10.2025

13:53

Фото: Танјуг/АП

Полиција је ухапсила М. Л. (31) из Земуна због сумње да је извршио кривична дјела тешка дјела против безбједности јавног саобраћаја и непружање помоћи лицу повријеђеном у саобраћајној незгоди.

Возач из Земуна ухапшен је синоћ у близини Краљева, након што је, како се сумња, управљајући аутомобилом под дејством алкохола и неприлагођеном брзином, ударио жену која се кретала поред пута, а затим побјегао са мјеста несреће.

Несрећа се догодила око 22 часа у мјесту Сирча, недалеко од Краљева. Према информацијама из Полицијске управе, мушкарац је управљао возилом марке „пежо“ када је налетио на жену (30).

Умјесто да стане и помогне повријеђеној, возач је наставио вожњу и напустио мјесто догађаја. Жена је задобила тешке тјелесне повреде и хитно је превезена у Клиничко-болнички центар у Крагујевцу.

Полиција је убрзо лоцирала и привела осумњиченог, а алкотестирањем је утврђено да је био под дејством алкохола у тренутку несреће.

Против М. Л. (32) из Земуна поднијета је кривична пријава због сумње да је извршио тешка дјела против безбједности јавног саобраћаја, као и неуказивање помоћи лицу повријеђеном у саобраћајној незгоди.

Њему је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће уз кривичну пријаву бити приведен Основном јавном тужилаштву у Краљеву.

