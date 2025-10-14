Logo

Супружници се посвађали, па жена упуцала саму себе

Извор:

Телеграф

14.10.2025

13:08

Супружници се посвађали, па жена упуцала саму себе
Фото: Танјуг

Полиција на Новом Београду јуче је привела П.Н. (41) након што се пред њим у стану упуцала супруга Ж.Н. (41), сазнаје "Телеграф.рс".

Незванично, она је рањена у ногу из пиштоља који су имали у нелегалном посједу.

Синиша Каран-29082025

Република Српска

Каран: Млади су највеће богатство, подршка њиховим идејама неће изостати

Инспектори су у стану нашли пиштољ и дрогу и о случају је обавијештено надлежно тужилаштво.

Према информацијама портала ''Телеграф.рс'', П.Н. је раније хапшен због дроге, али и кривичних дјела из области имовинских деликата.

Несрећној жени у Ургентном центру у Београду констатована је рана у нози и налази се ван животне опасности.

- Први резултати истраге говоре да је јуче око 8 сати дошло до свађе супружника који су конзумирали алкохол и наркотике. У једном тренутку Ж.Н. је узела пиштољ и ставила поред себе. Вјероватно због нестручног руковања он је опалио и тако је сама себе упуцала. Због ране одмах су позвали екипу Хитне помоћи која ју је превезла у Ургентни центар - каже извор поменутог портала.

Кик-боксери

Република Српска

Минић угостио кик-боксерe из Републике: Најбољи амбасадори Српске

И жена и муж били су под дејством алкохола и наркотика, па су неповезано причали полицији и љекарима.

Нови Београд

Пуцњава

