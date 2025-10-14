Мислила да је пронашла мушкарца из снова, а онда је услиједио "хладан туш"

Извор:
Рејчел, (36) предузетница из Лондона, мислила је да је на апликацији за упознавање пронашла мушкарца из снова. Тек када га је упознала схватила је да је користио ChatGPT.
Замислите да недјељама дописујете с неким ко вам дјелује као идеалан партнер пажљив, духовит, увијек спреман да вас разумје. А онда, када се коначно сретнете уживо, схватите да иза свих тих порука није стајала особа, већ вјештачка интелигенција.
Тај нови облик обмане на апликацијама за упознавање добио је назив Chatfishing.
Умјесто лажних профила и туђих фотографија, сада алгоритми воде разговоре и стварају увјерење да сте пронашли неког с ким сте "кликнули". Људи се емотивно везују, не знајући да све вријеме комуницирају са програмом који имитира људске реакције до најситнијих детаља.
Овај тренд се шири невјероватном брзином, посебно међу корисницима популарних апликација за упознавање. Све више људи признаје да су се занели дописивањима која су дјеловала природно и пажљиво осмишљено, а тек касније су схватили да су заправо комуницирали са вјештачком интелигенцијом – док је ChatGPT, умјесто праве особе, слао њихове поруке.
Разговори су били дуги, искрени и пуни пажње, све је деловало као почетак праве везе.
"Био је потпуно другачији. Није знао ништа о стварима о којима смо причали. Тада ми је синуло, све време је дописивање водио ChatGPT."
Њен случај није усамљен. Све више људи пријављује слична искуства, дописивања препуна дубоких питања, савршено срочених реченица и пажљиво бираних ријечи, а онда, у реалности, хладан туш.
Испоставља се да је "Chatfishing" нова верзија старог "catfishinga" сада превара под диригентском палицом вјештачке интелигенције.
Али многи уопште не крију да користе помоћ АИ-ја. Све више корисника тражи од ChatGPT-ja да им напише прву поруку, смисли духовит одговор или чак води цео разговор умјесто њих. Један момак је признао да је допустио вјештачкој интелигенцији да осмисли поруку дјевојци која му се свиђа и упалило је. Све док није сазнала да је реченице смислила машина.
Иако неки тврде да ChatGPT само олакшава комуникацију, психолози упозоравају да се граница између искреног флерта и дигиталне илузије све више брише. Већина оних који користе вјештачку интелигенцију у дописивању то не признаје саговорнику, а он, ни не слутећи, повјерава своја осјећања програму који зна тачно како да звучи као човјек.
Стручњаци за везе све гласније упозоравају на нови феномен "Chatfishing" јер ствара илузију дубоке емотивне повезаности тамо гдје је заправо нема. Вјештачка интелигенција умје да препозна тон, кључне ријечи и емоције у порукама, па узврати одговорима који дјелују искрено и емпатично.
Зато многи доживе шок кад схвате да се нису заљубили у особу, већ у слику коју им је алгоритам пажљиво вратио њихов сопствени одраз.
Неки корисници признају да и сами користе ChatGPT како би деловали шармантније или паметније, али признају и да се граница између "помоћи" и "преваре" врло лако изгуби. Када машина научи да глуми емоције, поставља се питање хоћемо ли уопште умјети да препознамо праву искреност?
Све више људи говори да су се "закачили" за поруке које су касније препознали као вјештачке. Има и оних који су ушли у емотивне, па чак и интимне односе, вјерујући да комуницирају са стварном особом. Chatfishing је тако постао симбол нове дигиталне стварности, свијета у којем и љубав има свој алгоритам,пише Информер.
