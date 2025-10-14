Вјерила се бивша жена Хариса Џиновића: Мелина рекла ''да'' богатом бизнисмену

Извор:
Блиц
14.10.2025
12:47
Коментари:0
Мелина Џиновић (44), бивша жена пјевача Хариса Џиновића, наводно се вјерила у суботу за успјешног бизнисмена (69).
Бивша жена Халида Џиновића вјерила се у суботу за свог новог изабраника, успјешног бизнисмена који има 69 година.
Вјериба је прослављена у Монаку гдје модна креаторка већ неко вријеме живи са својим партнером.
Занимљивости
Мислила да је пронашла мушкарца из снова, а онда је услиједио "хладан туш"
Иначе, цијело љето, Мелина Џиновић је провела са својим садашњим вјереником на његовом броду дугачком 48 метара којим су пловили и обилазили разне дестинације.
Вјереник Мелине Џиновић успјешан је бизнисмен има империју, а њих двоје већ неко вријеме уживају у љубави. Наводи се да она живи са њим у Монаку.
Иначе, Мелина Џиновић је са пјевачем Харисом Џиновићем провела више од двије деценије у браку и са њим је добила двоје дјеце сина Кана и ћерку Ђину.
Наука и технологија
ОпенАИ покреће апликације унутар ЧетГПТ-а
Након развода Мелина се одселила из Србије, а кћерка Ђина јој је често ишла у посјету и показивала у каквом луксзу се башкаре.
Једна од Милениних првих комшиница је Српкиња која је изнијела тврдње о новом дечку модне креаторке.
Фудбал
Умро " Господин Манчестер Јунајтед"
- Овај стан у коме је сад Мелина није њен, већ је у власништву њеног дечка. Он ту некретнину има неколико година. Познат је широј јавности у Србији, али не бих о томе. Тачно је да је милионер, а старији је од Мелине скоро 20 година. Жена дефинитивно воли старије мушкарце, то јој је фетиш. Он је баш одлијепио за њом и труди се да јој удовољи у свему. Врло су дискретни, ријетко одавде излазе заједно. Стан им је један од најљепших у згради, имају фантастичан поглед на главни булевар, али и на море. Човјек је врло галантан, он јој је преко својих веза и средио отварање бутика у једној концепт радњи, гдје продаје своје хаљине. Мелина је инсистирала да и ту почне да се бави продајом тих хаљина, да не би испало да само сједи у Монте Карлу и ништа не ради, да само троши паре - тврди комшиница Мелина Џиновић за медије.
БиХ
1 ч0
Хроника
1 ч0
Свијет
1 ч0
Остали спортови
1 ч0
Најновије
Најчитаније
13
55
13
53
13
51
13
48
13
45
Тренутно на програму