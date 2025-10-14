Logo

Вјерила се бивша жена Хариса Џиновића: Мелина рекла ''да'' богатом бизнисмену

14.10.2025

12:47

Вјерила се бивша жена Хариса Џиновића: Мелина рекла ''да'' богатом бизнисмену

Мелина Џиновић (44), бивша жена пјевача Хариса Џиновића, наводно се вјерила у суботу за успјешног бизнисмена (69).

Бивша жена Халида Џиновића вјерила се у суботу за свог новог изабраника, успјешног бизнисмена који има 69 година.

Вјериба је прослављена у Монаку гдје модна креаторка већ неко вријеме живи са својим партнером.

Иначе, цијело љето, Мелина Џиновић је провела са својим садашњим вјереником на његовом броду дугачком 48 метара којим су пловили и обилазили разне дестинације.

Мелина Џиновић са вјереником живи у Монаку

Вјереник Мелине Џиновић успјешан је бизнисмен има империју, а њих двоје већ неко вријеме уживају у љубави. Наводи се да она живи са њим у Монаку.

Иначе, Мелина Џиновић је са пјевачем Харисом Џиновићем провела више од двије деценије у браку и са њим је добила двоје дјеце сина Кана и ћерку Ђину.

Након развода Мелина се одселила из Србије, а кћерка Ђина јој је често ишла у посјету и показивала у каквом луксзу се башкаре.

Једна од Милениних првих комшиница је Српкиња која је изнијела тврдње о новом дечку модне креаторке.

- Овај стан у коме је сад Мелина није њен, већ је у власништву њеног дечка. Он ту некретнину има неколико година. Познат је широј јавности у Србији, али не бих о томе. Тачно је да је милионер, а старији је од Мелине скоро 20 година. Жена дефинитивно воли старије мушкарце, то јој је фетиш. Он је баш одлијепио за њом и труди се да јој удовољи у свему. Врло су дискретни, ријетко одавде излазе заједно. Стан им је један од најљепших у згради, имају фантастичан поглед на главни булевар, али и на море. Човјек је врло галантан, он јој је преко својих веза и средио отварање бутика у једној концепт радњи, гдје продаје своје хаљине. Мелина је инсистирала да и ту почне да се бави продајом тих хаљина, да не би испало да само сједи у Монте Карлу и ништа не ради, да само троши паре - тврди комшиница Мелина Џиновић за медије.

