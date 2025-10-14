Logo

Бањалука данас и сутра регионални центар спорта и бизниса: Отворена "Adria Sports Conference"

14.10.2025

12:28

Коментари:

0
Бањалука данас и сутра регионални центар спорта и бизниса: Отворена "Adria Sports Conference"
Фото: АТВ

У свечаној сали Банског двора данас је и званично отворена прва спортско-пословна конференција "Adria Sports Conferenc" која ће данас и сутра Бањалуку претворити у регионални центар спорта, бизниса и маркетинга.

Током два дана конференције биће одржано 14 панел дискусија уз учешће више од 20 панелиста.

Међу њима су истакнута имена попут предсједника KK Партизан Остоје Мијаиловића, најпознатијег европског кошаркашког менаџера Мишка Ражнатовића, фудбалског менаџера Ендија Баре, те прослављеног рукометног тренера и селектора Србије Раула Гонзалеза.

Поред панела, посебан печат конференцији даће подкаст стејџ, којем ће присуствовати Милан Гуровић, Дарко Миличић и Вук Радивојевић и Миле Илић.

Конференција има и хуманитарни карактер – током гала вечери у хотелу "Мериот" на аукцији ће бити продат потписани дрес Богдана Богдановића, а сав приход биће дониран за лијечење Сергеја Ступара.

Организатори поручују да је ово тек почетак једне нове приче која ће Бањалуку учврстити као препознатљив центар спортских и пословних дешавања у региону.

Подијели:

Тагови:

konferencija

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

"Adria Sports Conference": Велика имена стижу у Бањалуку

Остали спортови

"Adria Sports Conference": Велика имена стижу у Бањалуку

16 ч

0
Планета тугује: Славном спортисти стало срце

Остали спортови

Планета тугује: Славном спортисти стало срце

4 д

0
Потресно свједочење спортисткиње: Рекао ми је да скинем брус и сјео је на мене, послије тога ми се бришу сјећања

Остали спортови

Потресно свједочење спортисткиње: Рекао ми је да скинем брус и сјео је на мене, послије тога ми се бришу сјећања

5 д

0
Бивши УФЦ борац убијен у шетњи

Остали спортови

Бивши УФЦ борац убијен у шетњи

5 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

55

Будимиру уручено признање Медицинског факултета у Фочи

13

53

Пијани возач аутомобилом ''покосио'' жену, па побјегао са мјеста несреће

13

51

Билећа добија нови вртић: Средстава обезбјеђена из Кабинета предсједника

13

48

Патријарх Порфирије: Пресвета Богородица нас штити од замки и посрнућа

13

45

Петковић упознао Орбановог савјетника о новим Куртијевим пријетњама Србима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner