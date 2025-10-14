Бањалука данас и сутра регионални центар спорта и бизниса: Отворена "Adria Sports Conference"

14.10.2025
12:28
Коментари:0
У свечаној сали Банског двора данас је и званично отворена прва спортско-пословна конференција "Adria Sports Conferenc" која ће данас и сутра Бањалуку претворити у регионални центар спорта, бизниса и маркетинга.
Током два дана конференције биће одржано 14 панел дискусија уз учешће више од 20 панелиста.
Међу њима су истакнута имена попут предсједника KK Партизан Остоје Мијаиловића, најпознатијег европског кошаркашког менаџера Мишка Ражнатовића, фудбалског менаџера Ендија Баре, те прослављеног рукометног тренера и селектора Србије Раула Гонзалеза.
Поред панела, посебан печат конференцији даће подкаст стејџ, којем ће присуствовати Милан Гуровић, Дарко Миличић и Вук Радивојевић и Миле Илић.
Конференција има и хуманитарни карактер – током гала вечери у хотелу "Мериот" на аукцији ће бити продат потписани дрес Богдана Богдановића, а сав приход биће дониран за лијечење Сергеја Ступара.
Организатори поручују да је ово тек почетак једне нове приче која ће Бањалуку учврстити као препознатљив центар спортских и пословних дешавања у региону.
Остали спортови
16 ч0
Остали спортови
4 д0
Остали спортови
5 д0
Остали спортови
5 д0
Најновије
Најчитаније
13
55
13
53
13
51
13
48
13
45
Тренутно на програму