Бивши УФЦ борац убијен у шетњи

Извор:

Телеграф

08.10.2025

20:48

Коментари:

0
Фото: pexels

Бивши УФЦ борац Суман Мокхтаријан (33) трагично је изгубио живот након што је упуцан док је, према доступним информацијама, био у шетњи у предграђу Риверстон у Сиднеју - пише "Daily Телеграпх."

Напад се догодио у сриједу око 18 часова по локалном времену, у мирној стамбеној зони, недалеко од раскрснице "Annaluke Street" и "Riverbrae Avenue".

Мокхтаријан је погођен у горњи дио тијела, а и поред брзог доласка хитне помоћи, преминуо је на лицу мјеста.

Убрзо након пуцњаве, примјећено је возило које се великом брзином удаљило са места злочина, а касније су два запаљена аутомобила пронађена на различитим локацијама у околини, што додатно подстиче сумње да је ријеч о организованом нападу.

njemacka zastava

Свијет

Њемачка поништила закон: Ништа од убрзаног држављанства

Ово, нажалост, није први пут да је Мокхтаријан био на мети. У фебруару 2024. године, преживио је напад ватреним оружјем испред своје теретане Аустралијан Топ Теам. Тада је нападач био прерушен у достављача хране. Послије тог инцидента, Мокхтаријан је отказао планирани MMA догађај из безбједносних разлога.

Суман Мокхтаријан је био професионални MMA борац који се такмичио у перолакој категорији. У UFC октагону забележио је осам победа и два пораза, а последњи меч имао је против корејског борца Сеунг Ву Чоија, који је изгубио једногласном одлуком судија.

Након што се повукао из врхунског такмичења, Мокхтаријан се посветио раду са младим борцима и вођењу своје теретане, а био је и позната личност у аустралијској MMA заједници.

(Телеграф.рс)

