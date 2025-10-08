Бивши УФЦ борац убијен у шетњи

Извор:
Бивши УФЦ борац Суман Мокхтаријан (33) трагично је изгубио живот након што је упуцан док је, према доступним информацијама, био у шетњи у предграђу Риверстон у Сиднеју - пише "Daily Телеграпх."
Напад се догодио у сриједу око 18 часова по локалном времену, у мирној стамбеној зони, недалеко од раскрснице "Annaluke Street" и "Riverbrae Avenue".
Мокхтаријан је погођен у горњи дио тијела, а и поред брзог доласка хитне помоћи, преминуо је на лицу мјеста.
Убрзо након пуцњаве, примјећено је возило које се великом брзином удаљило са места злочина, а касније су два запаљена аутомобила пронађена на различитим локацијама у околини, што додатно подстиче сумње да је ријеч о организованом нападу.
Свијет
Њемачка поништила закон: Ништа од убрзаног држављанства
Ово, нажалост, није први пут да је Мокхтаријан био на мети. У фебруару 2024. године, преживио је напад ватреним оружјем испред своје теретане Аустралијан Топ Теам. Тада је нападач био прерушен у достављача хране. Послије тог инцидента, Мокхтаријан је отказао планирани MMA догађај из безбједносних разлога.
Суман Мокхтаријан је био професионални MMA борац који се такмичио у перолакој категорији. У UFC октагону забележио је осам победа и два пораза, а последњи меч имао је против корејског борца Сеунг Ву Чоија, који је изгубио једногласном одлуком судија.
Након што се повукао из врхунског такмичења, Мокхтаријан се посветио раду са младим борцима и вођењу своје теретане, а био је и позната личност у аустралијској MMA заједници.
