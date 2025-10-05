Logo

Бањалучанин у одабраном друштву: Бојиновић међу 20 легенди Партизана

Извор:

АТВ

05.10.2025

18:59

Фото: Printscreen/Facebook/Rukometni Kamp Bojinović

Спортско друштво Партизан прославило је 80. рођендан. За славље су се побринули фудбалери који су пред 15.000 гледалаца побиједили Војводину 1:0.

Кроз историју спортског друштва, многи велики спортисти проносили су славу Партизана, а потегла се тема и ко су најистакнутији појединци црно бијелих.

Тако је једна инстаграм страница издвојила 20 легенди Партизана по њиховом критеријуму, а као једини рукометаш у одабраном друштву нашао се Младен Бојиновић. Партизан ае дичи легендама као што су фудбалери Моца Вукотић, Милан Галић, Драган Манце, кошаркашким великанима Драженом Далипагићем, Драганом Кићановићем, Жељком Обрадовићем, сјајним ватерполистима, а популарни Дуги, једини је рукометаш који је заслужио да буде сврстан међу највеће партизановце.

