Бањалучанин у одабраном друштву: Бојиновић међу 20 легенди Партизана

Извор:
АТВ
05.10.2025
18:59
Коментари:0
Спортско друштво Партизан прославило је 80. рођендан. За славље су се побринули фудбалери који су пред 15.000 гледалаца побиједили Војводину 1:0.
Кроз историју спортског друштва, многи велики спортисти проносили су славу Партизана, а потегла се тема и ко су најистакнутији појединци црно бијелих.
Тако је једна инстаграм страница издвојила 20 легенди Партизана по њиховом критеријуму, а као једини рукометаш у одабраном друштву нашао се Младен Бојиновић. Партизан ае дичи легендама као што су фудбалери Моца Вукотић, Милан Галић, Драган Манце, кошаркашким великанима Драженом Далипагићем, Драганом Кићановићем, Жељком Обрадовићем, сјајним ватерполистима, а популарни Дуги, једини је рукометаш који је заслужио да буде сврстан међу највеће партизановце.
Остали спортови
12 ч0
Остали спортови
12 ч0
Остали спортови
13 ч0
Остали спортови
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму