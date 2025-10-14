Logo

Акција "Петља": Ухапшено седам особа

АТВ

14.10.2025

Фото: Министарство унутрашњих послова Републике Српске

У акцији кодног назива "Петља", коју су извели припадници Управе за организовани и тешки криминалитет МУП-а Српске, у сарадњи са локалним полицијским управама и жандармеријом, слободе је лишено седам лица, док су у току претреси на чак 11 локација.

"Том приликом пронађена је и одузета одређена количина опојне дроге, мобилни телефони, документација, као и други предмети који ће бити кориштени као докази у кривичном поступку2, саопштено је из МУП-а Српске.

Претреси се спроводе по наредбама Окружног суда у Бањалуци, а осумњичени ће, након криминалистичке обраде, уз извјештај о почињеном кривичном дјелу, бити предати Окружном јавном тужилаштву Бањалука.

претреси

Акција Петља

