Гдје је нестао Филип Чукановић

Љета 2022. године је напрасно дао отказ на Првој телевизији где је био уредник и водитељ јутарњег програма.
Каријера Филипа Чукановића је од 2014. до 2022. године ишла искључиво узлазном путањом с обзиром на то да је водитељ из пројекта у пројекат бриљирао.
Љета 2022. године Филип је напрасно дао отказ на Првој телевизији гдје је био уредник и водитељ јутарњег програма.
Тада је на друштвеним мрежама открио детаље раскида радног односа, те је навео да не зна гдје ће наставити каријеру.
- Послије осам година рада на Б92 и Првој ТВ дошло је вријеме за нове пословне изазове. Заједно смо створили много тога и направили озбиљне резултате на обострано задовољство - истакао је тада, па додао:
- Као репортер пропутовао сам свијет извјештавајући са најважнијих догађаја. Ауторска емисија "Лично незванично" помјерила је продукцијске границе и поносан сам што су у њој гостовале личности које то ријетко чине, те пристале да оголе свој приватни живот.
Након што је дао отказ повукао се из јавног живота и посветио ресторану који је тада отворио са Вујадином Савићем.
Недавно је на друштвеној мрежи Инстаграм објавио фотографију на којој изгледа другачије.
Водитељ је пожелио да се ошиша веома кратко, а судећи по коментарима, оваква промена свидела се свима који га прате.
