Гдје је нестао Филип Чукановић

15.10.2025

15:17

Фото: Instagram

Љета 2022. године је напрасно дао отказ на Првој телевизији где је био уредник и водитељ јутарњег програма.

Каријера Филипа Чукановића је од 2014. до 2022. године ишла искључиво узлазном путањом с обзиром на то да је водитељ из пројекта у пројекат бриљирао.

Љета 2022. године Филип је напрасно дао отказ на Првој телевизији гдје је био уредник и водитељ јутарњег програма.

Алекс Кораћ

Сцена

Потресна исповијест Алекс Кораћ: "Она је унаказила..."

Тада је на друштвеним мрежама открио детаље раскида радног односа, те је навео да не зна гдје ће наставити каријеру.

- Послије осам година рада на Б92 и Првој ТВ дошло је вријеме за нове пословне изазове. Заједно смо створили много тога и направили озбиљне резултате на обострано задовољство - истакао је тада, па додао:

- Као репортер пропутовао сам свијет извјештавајући са најважнијих догађаја. Ауторска емисија "Лично незванично" помјерила је продукцијске границе и поносан сам што су у њој гостовале личности које то ријетко чине, те пристале да оголе свој приватни живот.

Посветио се угоститељству

Након што је дао отказ повукао се из јавног живота и посветио ресторану који је тада отворио са Вујадином Савићем.

савић-вујадин

Фудбал

Саслушан Вујадин Савић

Недавно је на друштвеној мрежи Инстаграм објавио фотографију на којој изгледа другачије.

Водитељ је пожелио да се ошиша веома кратко, а судећи по коментарима, оваква промена свидела се свима који га прате.

(Ало)

