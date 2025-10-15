Logo

Ови кућни апарати вам праве велике рачуне за струју: Ево како да уштедите

15.10.2025

14:05

Ови кућни апарати вам праве велике рачуне за струју: Ево како да уштедите
Фото: АТВ

Рачуни за струју посљедњих година све више оптерећују кућни буџет, али стручњаци кажу да се уз неколико једноставних потеза може направити значајна уштеда. Електричар Џејмс Херисон из компаније Фусион Елецтрицал упозорио је да само пет уобичајених уређаја у домаћинству могу да додају стотине евра годишње на ваше трошкове – док још три такозвана "вампир апарата" непрестано троше струју чак и када су у мировању.

"Већина људи се изненади кад види колико поједини уређаји заправо коштају кад раде," каже Херисон. "Ако обратите мало више пажње на начин на који их користите, можете значајно смањити рачун."

doboj vozac

Хроника

Оптужен Добојлија који је снимао полицију и уједао се за прсте

1. Машина за прање и сушење веша

"То су прави кривци," истиче Херисон. "Комбинована машина за прање и сушење веша може да потроши и више од 100 евра годишње."

Савјети за уштеду:

Перите на нижим температурама

Кад год је могуће, сушите веш природно – на ваздуху, а не у машини

Чак и засебне машине за сушење веша троше много – око 95 евра годишње, каже он. "Ако макар дио времена можете да сушите веш природно, смањићете и потрошњу енергије и трошкове."

2. Замрзивач

Иако дјелују практично, хоризонтали замрзивачи троше више него што већина претпоставља .

"Такав замрзивач може да потроши око 75 евра годишње," објашњава Херисон. "Ако имате два, размислите да ли вам заиста треба додатни."

Позориште "Даске" Лакташи

Култура

Хуманитарна представа „Избирачица“: Лакташи уз малог Душана Павичара

3. Фрижидер са замрзивачем

Овај апарат ради нон-стоп током цијеле године, па није ни чудо што троши много струје.

"У просјеку годишње потроши око 74 евра," наводи Херисон. "Држите температуру око 4 степена и трудите се да врата не отварате пречесто – тако ћете побољшати ефикасност."

4. Машина за прање веша

Још један уређај који не дјелује “опасно”, али може додати скоро 60 евра годишње на рачун.

Херисон савјетује: "Покрећите машину само када је пуна и бирајте програме са нижом температуром."

Осим великих потрошача, Херисон упозорава и на уређаје који "пију" струју чак и када их не користите:

-пуњачи за телефоне

-телевизори

uio bih uprava indirektno oporezivanje

Хроника

Огласили се из УИО БиХ након хапшења цариснких службеника

-конзоле за видео-игре

"Чак и када су у стању приправности, троше енергију. Ако их потпуно искључите из утичнице, дугорочно можете да уштедите значајну суму – нарочито током зиме, када је потрошња генерално већа," каже Херисон.

Мале промјене у свакодневним навикама – као што су гашење уређаја на прекидачу, сушење веша природно или одржавање фрижидера на оптималној температури – могу донијети велику разлику у потрошњи струје и олакшати ваш кућни буџет, како тврде стручњаци.

