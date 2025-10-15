Ови кућни апарати вам праве велике рачуне за струју: Ево како да уштедите

Извор:
Она
15.10.2025
14:05
Коментари:0
Рачуни за струју посљедњих година све више оптерећују кућни буџет, али стручњаци кажу да се уз неколико једноставних потеза може направити значајна уштеда. Електричар Џејмс Херисон из компаније Фусион Елецтрицал упозорио је да само пет уобичајених уређаја у домаћинству могу да додају стотине евра годишње на ваше трошкове – док још три такозвана "вампир апарата" непрестано троше струју чак и када су у мировању.
"Већина људи се изненади кад види колико поједини уређаји заправо коштају кад раде," каже Херисон. "Ако обратите мало више пажње на начин на који их користите, можете значајно смањити рачун."
Хроника
Оптужен Добојлија који је снимао полицију и уједао се за прсте
"То су прави кривци," истиче Херисон. "Комбинована машина за прање и сушење веша може да потроши и више од 100 евра годишње."
Савјети за уштеду:
Перите на нижим температурама
Кад год је могуће, сушите веш природно – на ваздуху, а не у машини
Чак и засебне машине за сушење веша троше много – око 95 евра годишње, каже он. "Ако макар дио времена можете да сушите веш природно, смањићете и потрошњу енергије и трошкове."
Иако дјелују практично, хоризонтали замрзивачи троше више него што већина претпоставља .
"Такав замрзивач може да потроши око 75 евра годишње," објашњава Херисон. "Ако имате два, размислите да ли вам заиста треба додатни."
Култура
Хуманитарна представа „Избирачица“: Лакташи уз малог Душана Павичара
Овај апарат ради нон-стоп током цијеле године, па није ни чудо што троши много струје.
"У просјеку годишње потроши око 74 евра," наводи Херисон. "Држите температуру око 4 степена и трудите се да врата не отварате пречесто – тако ћете побољшати ефикасност."
Још један уређај који не дјелује “опасно”, али може додати скоро 60 евра годишње на рачун.
Херисон савјетује: "Покрећите машину само када је пуна и бирајте програме са нижом температуром."
Осим великих потрошача, Херисон упозорава и на уређаје који "пију" струју чак и када их не користите:
-пуњачи за телефоне
-телевизори
Хроника
Огласили се из УИО БиХ након хапшења цариснких службеника
-конзоле за видео-игре
"Чак и када су у стању приправности, троше енергију. Ако их потпуно искључите из утичнице, дугорочно можете да уштедите значајну суму – нарочито током зиме, када је потрошња генерално већа," каже Херисон.
Мале промјене у свакодневним навикама – као што су гашење уређаја на прекидачу, сушење веша природно или одржавање фрижидера на оптималној температури – могу донијети велику разлику у потрошњи струје и олакшати ваш кућни буџет, како тврде стручњаци.
Најновије
Најчитаније
17
06
17
00
16
51
16
46
16
41
Тренутно на програму