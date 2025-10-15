Бивши премијер Кеније преминуо током шетње

Извор:
Бивши премијер Кеније Раила Одинга (80) преминуо је данас у Индији, потврдили су чланови његове породице за Би-би-си.
Одинга је преминуо док је примао медицинску помоћ у болници у Индији.
Срушио се током јутарње шетње и пребачен је у болницу Devamatha, која је саопштила да је доживио срчани застој.
У саопштењу се наводи да није реаговао на реанимацију и да је проглашен мртвим.
Претходних недиеља спекулисало се о његовом здравственом стању, иако су чланови породице и политички савезници одбацивали наводе да је озбиљно болестан.
Бивши предсиедник Кеније Ухуру Кенијата, његов дугогодишњи политички ривал, изјавио је да је вијест о Одингиној смрти изазвала мук широм земље.
И други кенијски политичари, као и свјетски лидери, упутили су саучешћа, укључујући индијског премијера Нарендру Модија, који је Одингу описао као истакнутог државника и драгог пријатеља Индије.
Његове присталице су се окупиле на улицама у знак жалости, посебно у његовим политичким упориштима у западној Кенији и деловима Најробија.
Одинга је пет пута безуспјешно учествовао на предсједничким изборима и сваки пут оспоравао резултате, тврдећи да му је побједа украдена.
Кенијски Врховни суд је 2017. године поништио победу Кенијате и наложио понављање избора.
Одинга је бојкотовао поновљено гласање, захтевајући изборну реформу.
Спорни избори 2007. године, у којима је тврдио да га је Мваи Кибаки покрао, довели су до највеће политичке кризе у историји Кеније.
Тада је избило насиље широм земље, у којем је погинуло 1.200 људи, а око 600.000 је било приморано да напусти своје домове.
Криза је рјешена захваљујући Кофију Анану, бившем генералном секретару УН, који је посредовао у договору о подијели власти, чиме је формирана влада јединства у којој је Одинга постао премијер.
Након посљедњег пораза 2022. године, придружио се предсједнику Вилијаму Руту у такозваној влади широке базе, која је његовим савезницима донијела кључне функције.
Одбрану те одлуке заснивао је на потреби за националним јединством, посебно након великих протеста широм земље прошле године, који су кулминирали упадом у парламент.
Тада је у сукобима са снагама безбедности погинуло више десетина демонстраната.
Рутова администрација подржала је Одингину кандидатуру за председника Комисије Афричке уније, на изборима почетком ове године.
И поред јаке регионалне подршке, поражен је од Махмуда Алија Јусуфа из Џибутија.
Био је познат као мајстор политичке стратегије и масовне мобилизације, по великим скуповима и дубокој повезаности са обичним људима.
Памтиће га по борби за демократске слободе и људска права.
Одинга је био и бивши политички затвореник и носилац неславног рекорда као најдуже затварани дисидент у Кенији.
Због своје борбе против једнопартијског система, био је затворен два пута - од 1982. до 1988. и од 1989. до 1991. године.
