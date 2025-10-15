Logo

Ево како ходање уназад утиче на наше здравље

Извор:

СРНА

15.10.2025

13:23

Ево како ходање уназад утиче на наше здравље
Фото: Unsplash

Ходање уназад, познато и као ретро ходање, доноси разноликост у рутину вјежбања и додатну корист по здравље, кажу стручњаци.

Брзо ходање је једноставна вјежба која има импресивне менталне и физичке користи јер јача кости и мишиће, кардиоваскуларну кондицију и ослобађа од стреса.

Међутим, као и сваки тренинг, може да постане досадно послије неког времена. Ходање уназад пружа не само промјену перспективе, већ и ствара различита оптерећења и нове изазове за тијело.

Џенет Дуфек, биомеханичар на Универзитету Неваде у Лас Вегасу, истраживала је механику ходања и доскока да би утврдила начине за спречавање повреда и побољшање физичких перформанси.

Као бивша кошаркашица на колеџу и особа која редовно вјежба, пробала је и ходање уназад, преноси "Јуроњуз".

"Видим много људи у свом сусједству који ходају и то је добро. Али они стално оптерећују исте елементе своје структуре. Ходање уназад уводи елемент унакрсног тренинга, суптилно другачију активност", рекла је она.

Кевин Патерсон, лични тренер у Нешвилу, препоручује траку за трчање као најбезбједније мјесто за ретро ходање.

Он каже да користи ходање уназад са својим клијентима као "додатну вјежбу" за рад на одређеној мишићној групи или током загријавања.

Ван траке за трчање, Дуфекова предлаже да се једноминутни сегмент ходања уназад уклопи у шетњу од 10 минута.

Таг:

