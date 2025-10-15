Logo

Пет јасних знакова да вам недостаје магнезијум

15.10.2025

10:25

Пет јасних знакова да вам недостаје магнезијум
Фото: Pexels.com

Магнезијум је минерал који у тијелу учествује у више од 300 важних процеса, од правилног рада мишића и нерава до здравља срца и костију.

Иако је изузетно важан, истраживања показују да 15 до 20 одсто људи, па и у развијеним земљама, не уноси довољно магнезијума.

Многи не примјећују прве знакове све док симптоми не постану озбиљнији и не почну утицати на свакодневни живот.

1. Учестали грчеви и трзаји мишића

Ако вам се често јављају непријатни грчеви у листовима, стопалима или трзање очних капака, то може бити знак да вам недостаје магнезијум.

Овај минерал помаже у регулисању нивоа калцијума и омогућује нормално стезање и опуштање мишића, преноси Index. Када га нема довољно, мишићи могу почети да се неконтролисано трзају или грче.

2. Осјећај хроничног умора

Стални умор, чак и када спавате довољно, може бити повезан с недостатком магнезијума.

Он је важан за претварање хране у енергију. Ако га нема довољно, тијело спорије производи енергију па се можете осјећати исцрпљено, безвољно и споро, чак и без очигледног разлога.

3. Неправилан рад срца

Мањак магнезијума може утицати на срчани ритам. Прескакање откуцаја, осјећај да срце куца пребрзо или неправилно, могу бити знакови упозорења.

Пошто магнезијум регулише срчану фреквенцију, његов мањак може изазвати аритмије. Ако осјетите такве промјене, свакако се јавите љекару.

4. Губитак апетита и мучнина

Ако вам се апетит нагло смањио, а осјећате и мучнину, могуће је да је разлог недостатак магнезијума.

Иако овакве промјене често повезујемо са умором или стресом, могу указивати на поремећаје у метаболизму и производњи енергије, преноси Нова. У тежим случајевима може доћи и до повраћања.

5. Промјене расположења и анксиозност

Магнезијум утиче и на рад мозга. Када га нема довољно, могу се појавити симптоми попут раздражљивости, анксиозности или потиштености.

Овај минерал учествује у регулацији хормона и неуротрансмитера, па његов мањак може пореметити емоционалну равнотежу и повећати осјетљивост на стрес.

