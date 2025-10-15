Помјерање сата може изазвати бројне негативне посљедице по здравље

15.10.2025
У ноћи између суботе и недјеље, 26. октобра 2025. године, казаљке на сату ће се помјерити један сат уназад, чиме почиње зимско рачунање времена. У три сата ујутро сатови ће се вратити на два, па ће многи уживати у „додатном“ сату сна. Ипак, љекари упозоравају да и ова промјена може утицати на здравље, нарочито код особа осјетљивих на промјене ритма спавања.
Стручњаци с Harvard Medical Schoola објашњавају да помјерање сата, чак и када добијемо сат више, ремети унутрашњи биолошки ритам тијела – систем који управља хормонима, метаболизмом и сном. Због тога се и најмање промјене могу одразити на организам.
Најчешће посљедице преласка на зимско рачунање времена су поремећај сна, умор и смањена концентрација. Тијелу је обично потребно неколико дана да се прилагоди новом ритму спавања и буђења. Психолози напомињу да у јесен долази до чешће појаве симптома депресије и анксиозности, а мањак дневне свјетлости додатно погоршава расположење. Истраживања су показала да се у седмицама након промјене времена повећава број депресивних епизода. Осим психолошких посљедица, љекари упозоравају и на краткотрајне кардиоваскуларне ризике.
Промјена биолошког ритма може привремено повисити крвни притисак, убрзати рад срца и повећати ниво стреса. Према анализи објављеној у часопису Sleep Medicine Reviews, прелазак с једног рачунања времена на друго може повећати ризик од срчаних и можданих удара, иако су ефекти у јесен обично блажи него у прољеће.
Умор, несаница и лошије расположење такође могу утицати на безбједност – истраживања показују да се након помјерања сата биљежи већи број саобраћајних несрећа јер возачи спорије реагују и слабије су концентрисани.
Стручњаци савјетују неколико једноставних начина за лакшу прилагодбу: неколико дана прије помјерања сата идите на спавање 10 до 15 минута раније; проводите више времена на дневном свјетлу, посебно ујутро, како би се тијело лакше прилагодило новом ритму; одржавајте редован распоред спавања и буђења, чак и викендом; избјегавајте кофеин, алкохол и употребу екрана у вечерњим сатима; редовно се крећите и боравите на свјежем зраку.
- Најважније је бити досљедан – тијело има свој ритам и не воли нагле промјене. Уз мало планирања, већина људи се прилагоди у року од неколико дана - поручују из Мајо Клинике.
Уз добру припрему и здраве навике, организам ће се брзо вратити у равнотежу – барем до прољећа, када слиједи нови изазов: прелазак на љетно рачунање времена.
