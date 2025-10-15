Logo

Помјерање сата може изазвати бројне негативне посљедице по здравље

15.10.2025

08:46

Коментари:

0
Главобоља глава
Фото: Andrea Piacquadio/Pexels

У ноћи између суботе и недјеље, 26. октобра 2025. године, казаљке на сату ће се помјерити један сат уназад, чиме почиње зимско рачунање времена. У три сата ујутро сатови ће се вратити на два, па ће многи уживати у „додатном“ сату сна. Ипак, љекари упозоравају да и ова промјена може утицати на здравље, нарочито код особа осјетљивих на промјене ритма спавања.

Стручњаци с Harvard Medical Schoola објашњавају да помјерање сата, чак и када добијемо сат више, ремети унутрашњи биолошки ритам тијела – систем који управља хормонима, метаболизмом и сном. Због тога се и најмање промјене могу одразити на организам.

Посао

Занимљивости

Најуспјешнији људи рођени су у ова три хороскопска знака

Најчешће посљедице преласка на зимско рачунање времена су поремећај сна, умор и смањена концентрација. Тијелу је обично потребно неколико дана да се прилагоди новом ритму спавања и буђења. Психолози напомињу да у јесен долази до чешће појаве симптома депресије и анксиозности, а мањак дневне свјетлости додатно погоршава расположење. Истраживања су показала да се у седмицама након промјене времена повећава број депресивних епизода. Осим психолошких посљедица, љекари упозоравају и на краткотрајне кардиоваскуларне ризике.

Промјена биолошког ритма може привремено повисити крвни притисак, убрзати рад срца и повећати ниво стреса. Према анализи објављеној у часопису Sleep Medicine Reviews, прелазак с једног рачунања времена на друго може повећати ризик од срчаних и можданих удара, иако су ефекти у јесен обично блажи него у прољеће.

Умор, несаница и лошије расположење такође могу утицати на безбједност – истраживања показују да се након помјерања сата биљежи већи број саобраћајних несрећа јер возачи спорије реагују и слабије су концентрисани.

grcka zastava

Свијет

Грчка уводи 13-часновно радно вријеме

Стручњаци савјетују неколико једноставних начина за лакшу прилагодбу: неколико дана прије помјерања сата идите на спавање 10 до 15 минута раније; проводите више времена на дневном свјетлу, посебно ујутро, како би се тијело лакше прилагодило новом ритму; одржавајте редован распоред спавања и буђења, чак и викендом; избјегавајте кофеин, алкохол и употребу екрана у вечерњим сатима; редовно се крећите и боравите на свјежем зраку.

- Најважније је бити досљедан – тијело има свој ритам и не воли нагле промјене. Уз мало планирања, већина људи се прилагоди у року од неколико дана - поручују из Мајо Клинике.

Ружа

Савјети

Поспите ово око руже прије мразева, и имаћете најљепши врт у прољеће

Уз добру припрему и здраве навике, организам ће се брзо вратити у равнотежу – барем до прољећа, када слиједи нови изазов: прелазак на љетно рачунање времена.

Подијели:

Тагови:

Спавање

pomjeranje sata

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Џенифер Анистон открила зашто никада није усвојила дијете

Сцена

Џенифер Анистон открила зашто никада није усвојила дијете

3 ч

0
Какво нас вријеме данас очекује?

Друштво

Какво нас вријеме данас очекује?

3 ч

0
Држављанин БиХ осам година возио по Аустрији без возачке дозволе

Свијет

Држављанин БиХ осам година возио по Аустрији без возачке дозволе

3 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Наставак претреса на више локација: Нови детаљи о акцији ''Коверта''

3 ч

0

Више из рубрике

Љекари послали упозорење: Враћа се смртоносна болест?

Здравље

Љекари послали упозорење: Враћа се смртоносна болест?

4 ч

0
Шири се најсмртоноснија инфективна болест на свијету

Здравље

Шири се најсмртоноснија инфективна болест на свијету

23 ч

0
УКЦ Републике Српске користи напредну технологију у лијечењу штитне жлијезде

Здравље

УКЦ Републике Српске користи напредну технологију у лијечењу штитне жлијезде

23 ч

0
Стручњак тврди: Ако хоћете да доживите стоту, једите ове грицкалице

Здравље

Стручњак тврди: Ако хоћете да доживите стоту, једите ове грицкалице

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

11

Бањалучки васпитачи излазе на улице: Наша борба није лака

12

09

ФЗО Српске: Годишње 15 милиона КМ за лијекове у лијечењу рака дојке

11

59

Ово ће заувијек измијенити начин на који возимо: Долазе семафори са 4 свјетла

11

57

Додик: Ни Никшић ни БиХ ми нису ништа одузели, јер ми ништа нисте ни дали

11

47

Партнер на тераси избо манекенку (29): Све се одиграло пред очима комшија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner