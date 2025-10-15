Наставак претреса на више локација: Нови детаљи о акцији ''Коверта''

15.10.2025
Претреси на Стоматолошком, Економском, Машинском факултету и у Кантоналној управи за инспекцијске послове завршени су касно синоћ, а у наставку акције кодног назива "Коверта".
Како је потврђено из Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, изузета је одређена документација као и телефони декану Стоматолошког факултета у Сарајеву и главној инспекторици за високо образовање у КУИП КС.
"И данас се настављају претреси на више локација. Поред незаконитог запошљавања, претреси се врше и због сумње на спорну исплату стимулација упосленицима Министарства за науку, високо образовање и младе КС, суфинансирање одређених радова или пројеката те именовања у радне групе. Претресају се просторије поменутог министарства, потом, Влада КС, стручна служба за заједничке послове и Универзитет у Сарајеву због документовања именовања Мухамеда Ајановића за декана", наводе из Тужилаштва КС.
