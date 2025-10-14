Logo

Још једна трагедија у БиХ: У језивом удесу погинуо младић (23)

Извор:

Аваз

14.10.2025

22:01

Коментари:

0
Још једна трагедија у БиХ: У језивом удесу погинуо младић (23)
Фото: АТВ

У мјесту Ћоралићи код Цазина у тешкој саобраћајној несрећи вечерас (14.октобар) је погинула једна особа, потврдио је за портал "Аваза" портпарол МУП-а УСК Абдулах Керановић.

"Несрећа се десила око 18:45 сати, а у њој су учествовали мотоцикл Хонда, којом је управљала особа иницијала Б.Х. (2002.) из Цазина и теретно возило којим је управљао С.П. из Цазина. Нажалост, возач мотоцикла је на лицу мјеста смртно страдао, док је на возило причињена материјална штета. Увиђај су извршили припадници ПУ Цазин по надзором Тужилаштва. Околности се још увијек утврђују", казао је Керановић за "Аваз".

Како поменути медиј незванично сазнаје ријеч је о Б.Х., који је изгубио живот у 23. години.

udes

Cazin

Саобраћајна несрећа

