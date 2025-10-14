Јавност искључена са суђења за отмицу, одбрана тврди да је процес монтиран

Аутор:Огњен Матавуљ
14.10.2025
16:00
Окружни суд у Бањалуци искључио је јавност са суђења Самиру Куртовићу (41), оптуженом за учешће у отмици малољетног дјечака Ј.Ч, након што је одлучено да ће се у судници читати искази дјечака и његовог стрица.
Суд је раније, преко правосуђа Турске, покушао да обезједи њихово присуство у судници, али како никакав одговор нису добили прихваћен је захтјев тужилаштва да се у судници прочитају искази из истраге.
”Протекло је довољно времена од слања замолница да се могу читати искази. Замолнице ће и даље остати на снази”, рекла је предсједник судског вијећа Зорица Барош.
Читању исказа противио се Куртовићев бранилац адвокат Александар Јокић, сматрајући да је то повреда права на одбрану. Образлажући зашто се противи Јокић је устврдио да је читав процес против Куртовића монтиран, те да је возило његовог клијента изузето само зато што је то рекао један полицајац.
”Да је процес монтиран потврђује нам и службена забиљешка од 9. новембра 2024. године у којој се наводи регистрација возила мог клијента. Тај доказ се појавио с неба и ниоткуда. Полицајац је отишао вјештаку и рекао: "Тражи ми то и то ауто”. Нема доказа зашто је тако поступио”, рекао је, између осталог, Јокић.
Напоменуо је да ништа, од досада изведених доказа, оптуженог не повезује са отмицом дјечака, изузез изјаве жртве и стрица.
”Зато би читање исказа било повреда права на одбрану, а и супротно је закону. Ми знамо гдје су они - у Турској. Сада не знамо од чега да се бранимо”, истакао је Јокић.
Републички тужилац Драгица Глушац сматра да је читање исказа оправдано, јер је долазак дјечака и стрица отежан и немогућ. Суд је тај захтјев прихватио, а потом је с рочишта искључена јавност.
Осим исказа иза затворених врата је читана и изјава малољетне жртве о препознавању осумњиченог. Јокић је тврдио да је и то незаконито, јер је бранилац који је заступао осумњиченог ”избачен” из канцеларије за препознавање.
Претходно, тужилаштво је суду предало већу материјалних доказа. Међу њима су бројне полицијске забиљешке, а једна се односила и на то да је Куртовић одбио да иде на полиграфско тестирање. Куртовић је у судници тврдио да то није истина и да није одбио да иде на детектор лажи.
Оптужницом, Куртовићу је на терет стављено кривично дјело отмице, односно да је саставу криминалне групе заједно са најмање двије непознате особе силом, пријетњом и обманом одвео и задржао дијете, 13-годишњег држављанина Турске, у намјери да од његовог оца и стрица изнуде 50.000 евра. Према оптужници дјечак је одведен 8. новембра прошле године ”пасатом” оптуженог испред зграде у којој је становао са стрицем А.Ч. у Источном Сарајеву. Мислећи да ће узети цигарете ушао је у аутомобил, али је возач закључао врата. У возилу су биле двије особе и уз пријетње убиством држали су га три дана на непознатој локацији све док им отац дјечака преко мобилног банкарства није уплатио 4.000 евра, када су га пустили на слободу.
