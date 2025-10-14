Елведин Сакић ухапшен у Зеници: Насрнуо на полицајца који је био на дужности

Извор:
Аваз
14.10.2025
15:37
Елведин Сакић ухапшен је прије четири дана након што је напао полицајца који је био на службеној дужности.
Како је потврђено за „Аваз“ из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона, догађај се десио 10. октобра ове године у 22:30 сати, у улици Мустафе Чаушевића, Град Зеница.
- Од стране лица С.Е. (1980) из Зенице извршено је кривично дјело спречавање службене особе у вршењу службене радње. Том приликом полицијски службеник је задобио лакше тјелесне повреде – потврђено је за „Аваз“.
Сакић је ухапшен и задржан, те је над њим спроведена криминалистичка обрада. Иначе, Сакић је већ од раније познат полицијским органима. Раније је био и у затвору на издржавању казне.
