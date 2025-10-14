Logo

Елведин Сакић ухапшен у Зеници: Насрнуо на полицајца који је био на дужности

Извор:

Аваз

14.10.2025

15:37

Коментари:

0
Елведин Сакић ухапшен у Зеници: Насрнуо на полицајца који је био на дужности
Фото: Instagram

Елведин Сакић ухапшен је прије четири дана након што је напао полицајца који је био на службеној дужности.

Како је потврђено за „Аваз“ из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона, догађај се десио 10. октобра ове године у 22:30 сати, у улици Мустафе Чаушевића, Град Зеница.

- Од стране лица С.Е. (1980) из Зенице извршено је кривично д‌јело спречавање службене особе у вршењу службене радње. Том приликом полицијски службеник је задобио лакше тјелесне повреде – потврђено је за „Аваз“.

Сакић је ухапшен и задржан, те је над њим спроведена криминалистичка обрада. Иначе, Сакић је већ од раније познат полицијским органима. Раније је био и у затвору на издржавању казне.

Подијели:

Тагови:

Елведин Сакић

Зеница

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Акција "Петља": Ево како је Жандармерија упала на једну од локација у Бањалуци

Хроника

Акција "Петља": Ево како је Жандармерија упала на једну од локација у Бањалуци

2 ч

0
Изгорјело ауто Небојше Вукановића

Хроника

Тужилаштво: Узрок пожара на Вукановићевом возилу још није утврђен

2 ч

0
У акцији "Петља" ухапшени Данијел Делић и Раденко Зељковић

Хроника

У акцији "Петља" ухапшени Данијел Делић и Раденко Зељковић

2 ч

0
Језиви снимци из Газе: Хамас стријеља неподобне Палестинце, присталице их подржавају с "Алаху Акбар"

Свијет

Језиви снимци из Газе: Хамас стријеља неподобне Палестинце, присталице их подржавају с "Алаху Акбар"

2 ч

0

Више из рубрике

Акција "Петља": Ево како је Жандармерија упала на једну од локација у Бањалуци

Хроника

Акција "Петља": Ево како је Жандармерија упала на једну од локација у Бањалуци

2 ч

0
Изгорјело ауто Небојше Вукановића

Хроника

Тужилаштво: Узрок пожара на Вукановићевом возилу још није утврђен

2 ч

0
У акцији "Петља" ухапшени Данијел Делић и Раденко Зељковић

Хроника

У акцији "Петља" ухапшени Данијел Делић и Раденко Зељковић

2 ч

0
Акција "Петља": Ухапшено седам особа

Хроника

Акција "Петља": Ухапшено седам особа

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

43

Велики ударац за Барселону пред дерби са Реалом

17

35

Оборен рекорд у броју асова – један ишао 244 km/h

17

30

"WhatsApp" припрема велику промјену

17

23

Војска преузела власт на Мадагаскару и распустила институције

17

19

Сијарто оплео по Бриселу: "Највећа пријетња европској економији"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner