Акција "Петља": Ево како је Жандармерија упала на једну од локација у Бањалуци

Извор:
АТВ
14.10.2025
15:30
Коментари:0
У акцији ”Петља” ухапшено је седам особа међу којима су Данијел Делић и Раденко Зељковић, сазнаје АТВ.
"Полицијски службеници УОТК у сарадњи са ПУ Бања Лука и Приједор, уз асистенцију Јединице Жандармерије на подручју градова Бања Лука и Приједор реализују акцију кодног назива "Петља" усмјерену на доказивање кривичног дјела "Недозвољена производња и промет опојних дрога". У досадашњем току акције 7 лица је лишено слободе, и врше се претреси на укупно 11 локација по наредбама Окружног суда у Бања Луци", саопштено је из МУП-а Српске.
Данијел Делић и раније је довођен у везу са диловањем дроге због чега је 2013. године осуђен на четири године затвора у предмету ”Канон”. И Раденко Зељковић је познат као вишеструки преступник, а 2016. године је правоснажно осуђен на пет и по година затвора због диловања дроге.
Хроника
У акцији "Петља" ухапшени Данијел Делић и Раденко Зељковић
Како наводе из полиције, пронађена је одређена количина опојне дроге, мобилни телефони, документација, и други предмети који ће послужити као доказ у кривичном поступку.
Наведена лица ће након криминалистичке обраде уз извјештај о почињеном кривичном дјелу бити предата у надлежност Окружног јавног тужилаштва Бања Лука.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму