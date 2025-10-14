У акцији "Петља" ухапшен и Бранимир Кајкут

Извор:
Бранимир Кајкут, који је лишен слободе у акцији кодног назива "Петља" која се реализује на подручју Бањалуке и Приједора, а усмјерена је на доказивање кривичног дјела "Недозвољена производња и промет опојних дрога", спроведен је у просторије Управе за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске.
У акцији "Петља" ухапшено је седам особа, а међу њима су и Данијел Делић и Раденко Зељковић.
Претреси се врше на 11 локација, саопштено је раније из МУП-а Српске.
Лица лишена слободе ће након криминалистичке обраде, уз извјештај о почињеном кривичном дјелу, бити предата у надлежност Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
Претреси се врше по наредбама Окружног суда у Бањалуци, а у досадашњем току акције пронађена је одређена количина опојне дроге, мобилни телефони, документација и други предмети који ће послужити као доказ у кривичном поступку.
Акцију "Петља" реализују полицијски службеници Управе за организовани и тешки криминалитет у сарадњи са полицијским управама Бањалука и Приједор, уз асистенцију Јединице Жандармерије.
