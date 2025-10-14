Вукановић: Приликом самог увиђаја сам уочио чудне ствари, можда су ставили локатор

Извор:
АТВ
14.10.2025
19:25
Коментари:0
Друго изгорјело возило народног посланика Небојше Вукановића највероватније се само запалило, закључује се из изјава челних људи Полицијске управе Требиње.
Тврде да је вјештачење показало да није било присуства запаљиве течности, а видео надзор није забиљежио сумњива лица. Још кажу да је пожар избио у средишњем дијели испод командне табле и да су пронађена два електронска уређаја која су била спојена.
Хроника
Познат узрок запаљења аутомобила Небојше Вукановића
"Оно што можемо да кажемо ван сваке разумне сумње да је, нормално по мишљењу вјештака да је пожар избио испод инструмент табле, значи унутра. Прозори су били затворени што показује да унутра и да је дошло до претпостављамо спајања", рекао је Љубомир Супић, начелник Сектора криминалистичке полиције Требиње.
Бензинац се не може сам запалити, полицији, вјештацима и тужиоцима не верујем ништа, љутито је одмах казао Небојша Вукановић и додао да се након свега осјећа још угроженије.
"Не може ово бити једини Форд Фијеста мали у свијету који се запалио сам. И ја треба да вјерујем, ја сам сада много угроженији", каже Вукановић.
Хроника
Тужилаштво: Узрок пожара на Вукановићевом возилу још није утврђен
Ипак Вукановић каже да је приликом самог увиђаја уочио чудне ствари.
"Оно што је било чудно приликом растављања јесте да су они гледали неки дио и нешто су показивали, ја нисам желио да коментаришем гледао сам са стране. Да ли су ставили неки локатор, прислушни уређај", каже Вукановић.
На ово али и остала питања тешко да ће одговорити требињски Тужилаштво. Данас се оглашавају саопштењем, по устаљеној пракси, они много не знају.
Република Српска
Додик коментарисао Вукановићеву жалбу и одлуку Суда
"Обзиром да Тужилаштву још није достављен тражени налаз и мишљење овлаштеног судског вјештака за крим техничка вјештачења и испитивања (област експлозије, хаварије и пожари) о узроцима и току настанка оштећења на предметном возилу, Тужилаштво се неће оглашавати о наведеном догађају док се не окончају тражена вјештачења", наводе из ОЈТ Требиње.
Ово, друго возило Небојше Вукановића пред породичном кућом је изгорјело у септембру ове године. Прво је запаљено средином марта, ту истражне активности и даље трају, каже полиција.
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму