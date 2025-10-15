Какво нас вријеме данас очекује?

Извор:
АТВ
15.10.2025
08:23
У Републици Српској и Федерацији БиХ (ФБиХ) данас ће бити претежно сунчано уз малу до умјерену облачност, са максималном температуром ваздуха од 14 до 19, на југу до 22 степена Целзијусова.
Вјетар ће бити слаб и промјенљив или сјеверних смјерова, на југу умјерена бура, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
У Херцеговини је јутрос претежно ведро, око ријека и по котлинама има магле, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура измјерена у 8.00 часова: Соколац минус три степена, Бјелашница минус два, Хан Пијесак и Ливно један, Тузла два, Бањалука, Бијељина, Сребреница, Бугојно, Сански Мост и Сарајево три, Добој и Мркоњић Град четири, Приједор пет, Зворник, Јајце и Зеница шест, Вишеград седам, Требиње 10, те Мостар 11 степени Целзијусових.
