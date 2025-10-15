Logo

Какво нас вријеме данас очекује?

Извор:

АТВ

15.10.2025

08:23

Коментари:

0
Какво нас вријеме данас очекује?
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ (ФБиХ) данас ће бити претежно сунчано уз малу до умјерену облачност, са максималном температуром ваздуха од 14 до 19, на југу до 22 степена Целзијусова.

Вјетар ће бити слаб и промјенљив или сјеверних смјерова, на југу умјерена бура, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

У Херцеговини је јутрос претежно ведро, око ријека и по котлинама има магле, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Полиција ФБиХ

Хроника

Наставак претреса на више локација: Нови детаљи о акцији ''Коверта''

Температура измјерена у 8.00 часова: Соколац минус три степена, Бјелашница минус два, Хан Пијесак и Ливно један, Тузла два, Бањалука, Бијељина, Сребреница, Бугојно, Сански Мост и Сарајево три, Добој и Мркоњић Град четири, Приједор пет, Зворник, Јајце и Зеница шест, Вишеград седам, Требиње 10, те Мостар 11 степени Целзијусових.

