При крају берба воћа у Републици Српској

За десетак дана уколико вријеме буде повољно биће завршена берба воћа у Републици Српској.
Берба јабуке окончана је у проценту од 70 одсто.
Мањи произвођачи обрали су ово воће, а преостали дио односи се на велике засаде.
Већ сада је извјесно, наводе у републичком Удружењу воћара, да је род умањен од 30 до 40 одсто, зависно од подручја.
Прошле године род воћа у Републици Српској износио је 3.100 вагона јабуке, крушке и шљиве.
Податке за ову сезону, каже за "Независне новине" Драгоја Дојчиновић, предсједник Удружења воћара Републике Српске, имаће након завршетка бербе и свођења рачуна.
"Напомињем да подаци о производњи обухватају воће које су откупиле творнице или трговине легалним путем, док сваке године значајне количине воћа иду такозваним нелегалним каналима, већином накупцима из Федерације БиХ", подсјећа овај саговорник.
"Род крушке од неколико хиљада тона је занемарив, а за шљиву можемо констатовати да рода уопште није било", наводе воћари у Поткозарју.
Почетни оптимизам у прољеће када су воћке богато исцвјетале убрзо је спласнуо - због мраза, а потом и велике суше и мјестимичног града.
Сада је јасно, кажу воћари у подградачком крају, када се узму у обзир све околности да је ова сезона лоша, без обзира на солидан род јабуке. Квалитет воћа је проблематичан, сматрају у Удружењу воћара Републике Српске. Зато је највећи дио пласиран у индустријску прераду.
Ове године, за разлику од претходних сезона када је род био бољи, све што је произведено нашло је пут до купаца. Зато су и хладњаче празне јер није исплативо чувати воће за каснију испоруку, наглашава Дојчиновић.
Цијена јабуке је од 0,5 до 1 КМ. Воћари, међу којима је Маринко Шљивар из Јабланице, сав род јабуке и крушке испоручио је за прераду јер је то, како каже, најисплативије.
"Крушку сам продао по 0,8 КМ, а јабуку 0,4. Рачунам и на 0,10 КМ републичких субвенција, што увећава ову цијену. Када сам прерачунао трошкове класирања, брања, паковања, највише се исплати сав род продати за индустријску прераду, по цијени треће класе", каже Маринко Шљивар, један од највећих произвођача јабуке у Јабланици. За разлику од прерађивача, као што је "Приједорчанка", воћари сматрају да трговци сувише зарађују. О томе Драгоја Дојчиновић каже:
"У малопродаји јабука кошта 2,4 КМ или је још скупља. То није коректно према произвођачима и потрошачима. Довољна је зарада од 100 одсто, што је 1,5 КМ. Тиме би сви били задовољни, а промет повећан."
У околини Градишке, највећем воћарском крају у БиХ, видљив је тренд смањења производње јабуке, крушке и шљиве те чупање воћњака. Према подацима Удружења воћара Српске, у посљедњих десетак година искрчено је хиљаду хектара воћњака, највише крушке и потом јабуке. Да би зауставили овај тренд, ресорно министарство донијело је више мјера.
"То је бесплатно 100.000 садница годишње. Договорили смо и 70 одсто за противградну мрежу, што је веома значајно. Када би субвенције добијали раније, са мање кашњења, то би за воћаре било од велике користи", каже Драгоја Дојчиновић, предсједник Удружења воћара Српске. Иначе, у овом бх. ентитету има 2.000 хектара са интензивном производњом.
