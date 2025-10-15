ЦИК: Жријебање за утврђивање редослиједа политичких субјеката на гласачком листићу

15.10.2025
Централна изборна комисија БиХ одржаће данас жријебање за утврђивање редослиједа политичких субјеката на гласачком листићу за пријевремене изборе за предсједника Републике Српске.
ЦИК ће утврдити редослијед политичких субјеката на основу записника о спроведеном жријебању.
Жријебање ће бити одржано у сали Центра за едукацију ЦИК-а у Сарајеву.
