Logo

ЦИК: Жријебање за утврђивање редослиједа политичких субјеката на гласачком листићу

15.10.2025

07:05

Коментари:

0
ЦИК: Жријебање за утврђивање редослиједа политичких субјеката на гласачком листићу
Фото: АТВ

Централна изборна комисија БиХ одржаће данас жријебање за утврђивање редослиједа политичких субјеката на гласачком листићу за пријевремене изборе за предсједника Републике Српске.

ЦИК ће утврдити редослијед политичких субјеката на основу записника о спроведеном жријебању.

predstavnicki dom 2

БиХ

Сједница ПД ПС: Приједлог закона о буџету институција и међународних обавеза БиХ

Жријебање ће бити одржано у сали Центра за едукацију ЦИК-а у Сарајеву.

Подијели:

Таг:

ЦИК БиХ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Славимо Светог Кипријана и Јустину дјевицу: Обавезно изговорите посебну молитву

Друштво

Славимо Светог Кипријана и Јустину дјевицу: Обавезно изговорите посебну молитву

5 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Свијет

Разбијена нарко-банда чији је главни човјек ухапшен у БиХ

5 ч

0
Спава ли поларни медвјед зимски сан?

Занимљивости

Спава ли поларни медвјед зимски сан?

13 ч

0
Најотровнија змија још није заспала, мјештани у чуду

Занимљивости

Најотровнија змија још није заспала, мјештани у чуду

13 ч

0

Више из рубрике

Сједница ПД ПС: Приједлог закона о буџету институција и међународних обавеза БиХ

БиХ

Сједница ПД ПС: Приједлог закона о буџету институција и међународних обавеза БиХ

5 ч

0
Милорад Додик, предсједник

БиХ

Додик: БиХ је убијана сваким чином разградње Дејтонског споразума

13 ч

0
"Сарадња СНСД и ХДЗ је брана концептима који желе да БиХ буде кућа само Бошњака"

БиХ

"Сарадња СНСД и ХДЗ је брана концептима који желе да БиХ буде кућа само Бошњака"

17 ч

0
"Усвајање Реформске агенде значајан искорак на европском путу"

БиХ

"Усвајање Реформске агенде значајан искорак на европском путу"

18 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

11

Бањалучки васпитачи излазе на улице: Наша борба није лака

12

09

ФЗО Српске: Годишње 15 милиона КМ за лијекове у лијечењу рака дојке

11

59

Ово ће заувијек измијенити начин на који возимо: Долазе семафори са 4 свјетла

11

57

Додик: Ни Никшић ни БиХ ми нису ништа одузели, јер ми ништа нисте ни дали

11

47

Партнер на тераси избо манекенку (29): Све се одиграло пред очима комшија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner