Додик: БиХ је убијана сваким чином разградње Дејтонског споразума

14.10.2025
Предсједник Републике Српске Милорад Додик изјавио је да су странци срушили БиХ и направили је немогућом земљом, те истакао да је сваким чином разградње Дејтонског споразума убијана БиХ.
"Дејтонски споразум је био шанса за БиХ, а он је разграђен и убијен. Сваким чином разградње Дејтона убијана је БиХ. Ако убијете Дејтон, убили сте БиХ и то је сасвим јасна повезница", рекао је Додик.
Додик је истакао да БиХ има шансу, а да је предуслов за то да се поштује договор, Устав и владавина права, а не да то намеће неки странац.
"Ја браним слово Дејтона, а они промовишу дух Дејтона. Ми живимо у времену кад је лаж - истина, а истина - лаж. Када тражимо да се поштује Дејтонски споразум, нас окриве да је то антидејтонски и кажу да не поштујемо њихова правила. Не, ми поштујемо међународни уговор, а ви ваша правила правите за себе", рекао је Додик у најновијем документарном филму Бориса Малагурског.
Предсједник Српске је истакао да му никада није падао на памет рат и да они који га желе некога другог покушавају да окриве за то.
"Они који су незадовољни, а ријеч је о муслиманима, покушавају да инсценирају ситуацију рата и мислим да би то био њихов осветнички рат, али то је игра без икаквих калкулација", рекао је Додик.
Он је навео да му никад није падало на памет тако нешто, те да је и у вријеме ратова у бившој Југославији био на страни мира и да нема ниједног разлога да покуша било шта да инсценира.
Додик је рекао није забринут, јер зна да је на правој страни, као и да има народ иза себе који га бира на изборима 20 година.
